Самая скандальная участница популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу

В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» стало известно, что Макс выбирает Дашу. При этом финалистка Дана Оханская оказалась проигравшей, но достойно пережила решение мужчины и даже не стала с ним конфликтовать. В одном из своих интервью специально для шоу "Зірковий час" она рассказала о пережитом и о том, почему смогла отпустить Макса (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца), пишет Politeka.

Как оказалось, Дана убеждена, что мужчинам сейчас не хватает нежности и легкости. Именно женщины могут подарить эти эмоции любимым, которые должны не только проявлять свою заботу, но и чувствовать ее в ответ.

Не осталась без внимания в интервью тема скандала, связанного с интимной связью Макса на проекте с одной из девушек. Дана заявила, что интимный вопрос поклонников взволновал больше всего и похоже это стало самой обсуждаемой темой.

«Чаще всего показывают же отснятые всего три или пять дней из недели, помещают всего в два часа эфира, многое уходит «за кадр, за камеру», не показываются все ссоры, это логично», - отметила Дана, подчеркнув, что интимные отношения Макса должны были остаться за кадром.

Дана заявила, что ей было обидно, когда она узнала об итогах шоу и это было заметно по ее поведению, но она не жалеет.

«С Дашей мы перестали общаться в конце апреля, просто когда уже были съемки пост-шоу там показали скрин нашей переписки в мае касательно интима с другой девушкой, это только тогда мы общались. Вообще был странный момент, я не поняла, что происходило – на пост-шоу меня вначале не было. Одна из девушек сказала о публикации переписки. Я тогда с претензией Даше написала, в принципе, это есть в сети – тот скрин так и ходит в Интернете. Изначально еще в конце апреля мы общаться перестали из-за смешного – Даша обиделась на какой-то мой комментарий в эфире, хотя я не обижалась, когда обсуждали меня», - рассказала Дана.

Также девушка отметила, что ей было противно слушать дальнейшие сплетни и она не стала в это вмешиваться. Под выпуском шоу фанаты также бурно обсудили произошедшее.

Также Дана рассказала, что просмотрев вчера финал, честно признается - она не смогла не прослезиться, ведь это было очень неожиданно.⁣⁣ ⠀

«Но я благодарна каждому, кто причастен к проекту «Холостяк» за все те эмоции, которые я получила, по мурашки от влюбленности, за вдохновение и ... за Макса :) Это были одни из самых ярких 2,5 месяца моей жизни. Это такой период, останется в сердце и воспоминаниях навсегда. ⁣⁣⠀Как поет Валерий Меладзе, «... было все отчаянно красиво ...» 💫⁣⁣⠀

Поэтому не сочувствуйте мне, пожалуйста 🙏🏼 Я считаю, что все сложилось именно так, как лучше для нас обоих ... Я очень ценю вашу поддержку, но не осуждайте Макса. Да, мы разные, как вы неоднократно отмечали. И это нормально. Причин, почему все именно так закончилось, по моему мнению, нет. Они - иррациональные. И это тоже нормально, когда говорим о чувствах, - написала Дана.

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