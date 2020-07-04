Український співак Віталій Козловський знає, як підняти настрій численним фанатам

На своїй сторінці в Instagram 35-річний артист опублікував знімок, на якому позує, розвалившись у кріслі в компанії кота, підстриженого під лева.

Виглядає артист більш ніж стильно. На ньому модні джинси з дірками і потертостями, жовта футболка з принтом і легкий блейзер. Він сидить у кріслі, закинувши ногу на ногу, а на плечі у нього примостився світло-рудий кіт, якого Віталій притримує рукою за кінчик хвоста.

Знімок співак супроводжував своїм віршем:

«Не стоит спрашивать Судьбу «За что?»

Ведь путь наш в Жизни не случайный!

Возможно лучше - «Для чего?»

И в корне сделать вывод верный!».

Шанувальники не забарилися з компліментами, причому багатьох цікавила порода кота, як виявилося.

«Яка кися харизматична😊👍», «Гарний котик!🙂а, що за порода?», «Віталік, що це за порода кота?😻», «Ну ж молодчинка !!!! Пишаюся )», «Віталій, хіба можна так викрадати серця дівчат ?)))», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали, що Козловський заліз у воду в одязі заради гарячого кадру.

На відео, опублікованому в соцмережі, Віталій наскрізь промоклий виходить з річки на берег. На ньому можна помітити білу футболку, яка стала повністю прозорою після купання - завдяки цьому добре помітний рельєфний торс знаменитості. Крім того, співак одягнув сині джинси.

До гарячого відео Віталій Козловський додав різні мультимедійні ефекти, які зробили його ще більш пікантним. Так на задньому плані по небу пливуть хмари, а на знімку з'являються плями і розводи. Ймовірно, це кадр з нового кліпу.

Нагадаємо, Козловський почав нити і філософствувати: що відбувається зі співаком.

Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Раміни.