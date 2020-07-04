Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розбурхала історією про жарке чорне плаття з кліпу

Разом з Дмитром Монатиком Віра кілька тижнів тому презентувала кліп "Вечериночка", Під час зйомок зірка приміряла кілька різних нарядів і нових іміджів. Щоб відкрити завісу, що стосується зйомок кліпу, Віра вирішила розповісти про історію чорного міні, так сподобався фанатам, пише Рoliteka.net.

Спеціально для цього Брежнєва представила в соціальній мережі Instagram цілу серію фото в пікантному сукню.

«Поки ви дивіться, танцюєте і співаєте нашу з Монатиком «Вечериночку» я продовжу розповідати про моїх образах) @tanumuino і @olaazh задумали маленьке чорне плаття, а чарівники @frolovheart взяли і зв'язали його для мене!🖤 це був один з найбільш зручних нарядів в кліпі) зачіска, мейк і окуляри доповнили образ) ну і мої улюблені босоніжки з браслетом на щиколотці... деталі відпрацювали на повну!», - написала Віра.

Фанати одразу ж відреагували:

«Здається на нозі немає зап'ястя, щиколотка називається», «Де знімали кліп? Красиві пейзажі 😍», «Віра, вже не приємно дивитися, як Ви займаєтеся самомилуванням, пішов перебір», «Вже так хочеться бачити вас на сцені , великих концертних залів і без масок. ❤️», «Віра , не хочете знову з довгим волоссям ??», «Знову без штанів!А він такий: пішли на вечірку, а ти і бац маленьке чорне плаття одягла, помадою Vera Beauty губки бац і ти принцеса! 😂».

Також до цього Віра з'явилася на новому кадрі в золотавому вбранні, повністю зроблений з тонкої тканини, розшитій блискітками, і підкорила раніше мережа. Струнка фігура Віри в новому кліпі виглядала дуже жарко. Фото співачка представила в соціальній мережі Instagram.

«Наша з Монатиком #ВЕЧЕРиНОЧКА створювалася неймовірно творчими людьми і в крутейшей синергії! Окреме місце у цій роботі для мене займають образи у відео! На другому фото в каруселі - ескіз цього сукні. Нам знадобилася лише одна примірка. 1) Якщо викласти всі камені в одну лінію, то тривалість такої ланцюжка складе близько 1 км. 2) Нещодавно я танцювала в ньому під дощем і це єдине плаття, яке не змок, але вологим стало виглядати ще краще 😉

3) Плаття важить 5кг, і коли ти береш його в руки - воно важке, але коли одягаєш на себе , завдяки спеціальним конструкцій - взагалі перестаєш відчувати його на тілі. Саме тому я так легко і з постачанням рухалася в ньому, танцюючи на столі, ну ви бачили 😉», - розповіла Віра історію жаркого наряду.

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