Настя перевершила себе у відео для "Тік-Ток"

Знаменита українська співачка Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою в новому літньому образі, встрибнувши в ньому в басейн

Як відомо, струнка Настя Каменських любить балувати фанатів жаркими кадрами зі своєю ідеальною фігурою після схуднення, якого так довго добивалася. При цьому рецепт схуднення від Насті Каменських простий — режим дня, білкове харчування з акцентом на рибу і овочі і незмінні заняття спортом вранці і пробіжка до світанку, пише Рoliteka.net.

Тепер, коли ідеальне тіло у формі зірки, вона не боїться його показати. Спеціально для того, щоб підвищити свою популярність і урізноманітнити контент, Настя почала вести профіль в "Тік-ток" і записувати різні відео, влаштовувати челленджи і марафони.

цього разу зірка в супер-міні сукня вирішила повеселитися, стрибнувши прямо в басейн і дуже яскравому образі.

«Придумайте опис до цього відео 😂😂😂», - написала Настя під постом.

Фанати тут же відповіли:

«Коли повелася на слова колишнього 😂», «Можна дивитися нескінченно))👍🏻», «Що спека робить з людьми))), «Підлога покинув чат», «Коли пропав німб над головою», «Зовсім показилися з цим Тіктоком🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️», «Я і моя шиза», «Тепер хочу таке відео 😂😍😍😍», «Мініатюра "як я вирішую свої проблеми"😄🙌», «👏👏👏👏👏клааасс.як по подіуму😍цікава ідейка🔥», «Я хочу це повторити 👍🔥❤️👏».

Зазначимо, Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя, розповідає про схуднення, публікує фото з концерту і проводить онлайн-марафони. Нещодавно Настя також показала річний кадр з відпочинку, який був зроблений під час плавання в басейні.

Після схуднення струнка Настя з задоволенням демонструє своє тіло, Настя є любителькою показати свої нові фото, на яких вона з радістю показує змінилася фігуру. У басейні Настя не тільки захопила чином, але і блиснула «гаком».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанати тут же відповіли, заявивши, що зірка нагадує їм русалка Аріель:

«Русалонька!», «Краса 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неї труси злетіли», «Справжня русалка🔥🌟🔥», «Дуже красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарна❤️🔥», «Настя, круте фото 🔥👍🏻», «З заздрістю дивлюся на плаваючих людей😍 цікаво, реально навчитися плавати в 30 з гаком років?🙈😭», «Привіт😍😍😍», «І я хочу ❤️», «Літо🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

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