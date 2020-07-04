Українська співачка MARUV показала новий зухвалий і наряд в стилі "панночки"

В цей раз Ганна вирішила похвалитися жарким кадром, зробленим у рамках останньої фотосесії в якій вона змінила імідж. Дівчина вразила образом, який складався з тонкої сіточки, чорного ліфчика з еко-тканини, а також білизни в тому ж стилі з безліччю ремінців, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно Анна знову записала з продюсером BOOSIN, які працювали з нею над першим суперхітом — Drunk Groove. Разом вони постаралися повернути Ганні її класичний вигляд. до її класичного звучання, улюбленому шанувальникам.

Тепер співачка активно залучає увагу до себе і, схоже, цього разу саме пікантним чином, ледве прикривав її тіло. Фанати були розбурхані:

«Краща💋», «👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿а це тільки фотка! Послухайте #шлакоблочина 🌶», «Зубодробительна!!!!))🔥❤️», «🖤ohMyGoddesS)))😍💖🌿», «Агнище😍🔥», «Наряд-гармата🔥», «Занадто hot🥵❤️», «Бомбишь👍», «Неймовірна❤️🔞».

До цього Ганна показала, що вона тренується навіть у відпустці, розважатися на тренуваннях і навіть захопила фотоколажем із дівчатами. Схоже, Корсун багато тренується, щоб здивувати фанатів виступом вперше за довгий час (з-за карантину зірка скасувала свої виступи і перенесла їх частину на більш пізній час).

«Soundcheck 👽», - лаконічно написала Анна під постом.

Фанати очікувано байдужими не залишилися:

«Нарешті концерти🔥, зачекались😍 удачі, запалюйте❤️», «Діва», «нічого не видно😤 давай ті ж фотки але серією нормально залий», «Гарячі штучки! 🔥❤️😍», «Шикарні!!!», «Фото кожна поодинці краще, ніж колаж ❤️», «Фото нагадує t.a.t.u. в 2000, Maruv рви сильніше!!!», «Блін, мені вас всіх аж шкода. Літо, пора відпочинку, а ви пашете в таку спеку. А ну марш на пляж)», «Треба збільшувальне скло, щоб розгледіти ваші фото 🧐», «Як гаряче 😻🔥🔥🔥».

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