Українська співачка MARUV показала новий зухвалий і наряд в стилі "панночки"
В цей раз Ганна вирішила похвалитися жарким кадром, зробленим у рамках останньої фотосесії в якій вона змінила імідж. Дівчина вразила образом, який складався з тонкої сіточки, чорного ліфчика з еко-тканини, а також білизни в тому ж стилі з безліччю ремінців, повідомляє Politeka.
Як відомо, не так давно Анна знову записала з продюсером BOOSIN, які працювали з нею над першим суперхітом — Drunk Groove. Разом вони постаралися повернути Ганні її класичний вигляд. до її класичного звучання, улюбленому шанувальникам.
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Тепер співачка активно залучає увагу до себе і, схоже, цього разу саме пікантним чином, ледве прикривав її тіло. Фанати були розбурхані:
«Краща💋», «👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿а це тільки фотка! Послухайте #шлакоблочина 🌶», «Зубодробительна!!!!))🔥❤️», «🖤ohMyGoddesS)))😍💖🌿», «Агнище😍🔥», «Наряд-гармата🔥», «Занадто hot🥵❤️», «Бомбишь👍», «Неймовірна❤️🔞».
До цього Ганна показала, що вона тренується навіть у відпустці, розважатися на тренуваннях і навіть захопила фотоколажем із дівчатами. Схоже, Корсун багато тренується, щоб здивувати фанатів виступом вперше за довгий час (з-за карантину зірка скасувала свої виступи і перенесла їх частину на більш пізній час).
«Soundcheck 👽», - лаконічно написала Анна під постом.
Фанати очікувано байдужими не залишилися:
«Нарешті концерти🔥, зачекались😍 удачі, запалюйте❤️», «Діва», «нічого не видно😤 давай ті ж фотки але серією нормально залий», «Гарячі штучки! 🔥❤️😍», «Шикарні!!!», «Фото кожна поодинці краще, ніж колаж ❤️», «Фото нагадує t.a.t.u. в 2000, Maruv рви сильніше!!!», «Блін, мені вас всіх аж шкода. Літо, пора відпочинку, а ви пашете в таку спеку. А ну марш на пляж)», «Треба збільшувальне скло, щоб розгледіти ваші фото 🧐», «Як гаряче 😻🔥🔥🔥».
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