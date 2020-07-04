Украинская певица MARUV показала новый и дерзкий наряд в стиле "госпожи"

В этот раз Анна решила похвастаться жарким кадром, сделанным в рамках последней фотосессии в которой она сменила имидж. Девушка впечатлила образом, который состоял из тонкой сеточки, черного лифчика из эко-ткани, а также белья в том же стиле с множеством ремешков, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно Анна снова записала с продюсером BOOSIN, работавшим с ней над первым суперхитом — Drunk Groove. Вместе они постарались вернуть Анне ее классический облик. к ее классическому звучанию, полюбившемуся поклонникам.

Теперь певица активно привлекает внимание к себе и, похоже, в этот раз именно пикантным образом, едва ли прикрывающем ее тело. Фанаты были взбудоражены:

«Лучшая💋», «👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿а это только фотка! Послушайте #шлакоблочина 🌶», «Зубодробительна!!!!))🔥❤️», «🖤ohMyGoddesS)))😍💖🌿», «Агнище, аж зубі сводит😍🔥», «Наряд-пушка🔥», «Слишком hot🥵❤️», «Бомбишь👍», «Невероятная❤️🔞».

До этого Анна показала, что она тренируется даже в отпуске, развлекаться на тренировках и даже восхитила фотоколлажем с девушками. Похоже, Корсун много тренируется, чтобы удивить фанатов выступлением впервые за долгое время (из-за карантина звезда отменила свои выступления и перенесла их часть на более позднее время).

«Soundcheck 👽», - лаконично написала Анна под постом.

Фанаты ожидаемо равнодушными не остались:

«Наконец то концерты🔥, заждались😍 удачи, зажигайте❤️», «Дива», «ничего не видно😤 давай те же фотки но серией нормально залей», «Горячие штучки! 🔥❤️😍», «Шикарные!!!», «Фото каждая по отдельности лучше, чем коллаж ❤️», «Фото напоминает t.a.t.u. в 2000, Maruv рви сильнее!!!», «Блин, мне вас всех аж жаль. Лето, пора отдыха, а вы пашете в такую жару. А ну марш на пляж)», «Надо увеличительное стекло, чтобы разглядеть ваши фото 🧐», «Как горячо 😻🔥🔥🔥».

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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