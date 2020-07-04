"Літо в розпалі! Незважаючи на карантин, так хочеться хороших вражень!", - повідомила легендарна актриса в підписі до посту.
На колажі Сумська постала в різних сукнях, які на подив всі їй були до лиця. Артистка не упустила момент і показала всю свою акторську майстерність позуючи на камеру.
Шанувальники актриси не втомлюються нахвалювати свою улюбленицю в коментарях.
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"Неймовірно чарівна! Які кольори! Як красиво!", "Неповторна", "Яка красуня", "Краса неймовірна", - писали під постом Сумської.
Раніше Сумська показала, як ніжиться на пляжі у відвертому вбранні.
Актриса вже з перших днів літа вирушила на курорт, попри карантин. Річ у тому, що подружжя вирішили відпочивати в Україні. Судячи з геолокації - на Блакитному озері у Київській області.
Нагадаємо, нестаріюча Ольга Сумська роздяглася і вразила красою на людному пляжі.
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