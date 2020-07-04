Бразильська модель Сьюзі Кортез забула про сором і показала неймовірні вигини в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, опублікованому знімку Кортез позує в прозорій білизні спиною на камеру, демонстративно зігнувшись до непристойності. Крім того, у кадр потрапив також елегантний макіяж зірки. Фотографія викликала справжній фурор серед її шанувальників.

«Спокушає, чертовка», «краса невимовна», «бомбезний вигляд», «тепер я знаю, як виглядає краса», «пустотлива кішечка», «неймовірна», «боже, що я тільки що побачив? Це ж нереальні вигини», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель Сьюзі Кортес, володарка найкрасивіших сідниць, показала нереальний ракурс спокуси

На фото красуня позує у величезних шкіряних чоботях. Більше Сьюзі нічого не одягала, зате розсунула ноги, показуючи максимальну спеку, яку прикрила коробкою. Груди Кортес теж виявилася без білизни, але дівчина закрила одну волоссям, а другу чорним хрестиком.

"Чудово", "Максимальна спокуса", "Гарна дитинка", "Прекрасна богиня і королева".

Фанати поставили майже 12 тисяч лайків і написали кілька коментарів.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць солодко вигнулась у зухвалій сіточці

А ще Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць зняла з себе все зайве, блиснувши "діамантами"

Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць у невидимій білизні прийняла жарку позу на дивані