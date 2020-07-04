Популярна російська телеведуча Настя Івлєєва, яка у свій час знімалася в програмі «Орел і Решка», похвалилася ігрищами з подругою на воді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«кххххххх😂😂😂😂 (до речі, як думаєте що у Юлії Коваль між ніг?хто відгадає того Юлька рандомно скине свій номер або 200 рублів - тут вже їй вирішувати», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Івлєєвапозує разом з подругою, яка катається на серфі. Слова знаменитості стали причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Що у неї між ніг? Серйозно? Мда», «Хтось, Елджей», «Ну, тут треба подумати», «Красуня Настюха», «родима пляма?», «Настя, причесон у тебе вогонь! Дуже йде», «Напевно синяк», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома телеведуча Настя Івлєєва, яка довгий час вела проєкт "Орел і решка", показала, як виглядає в повсякденному житті.

Свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня зробила селфі, знявши себе крупним планом. Вона зробила собі незвичайну зачіску, закрутивши волосся на гульки. На нігтях у Насті красувався незвичайний манікюр з довгими різнокольоровими нігтями. Образ вона доповнила модними очками, нагадують космічну тематику.

«Чикса», - зірка підписала знімок.

Нагадаємо, що Івлєєва з "Орла і Решки" розбурхала видом в екстремальному міні, Елджею крупно пощастило.

Також Politeka писала, що Івлєєва з "Орла і решки" влаштували "дикі танці" і отримала по голові: "Дурнем бути...".

А ще Politeka повідомляла, що Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісному майці, ліфчик не був би зайвим.