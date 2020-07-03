Популярному російському актору стало погано, прибулі на місце інциденту медики роблять все можливе

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

«Лікарі надають екстрену допомогу акторові Геннадію Хазанову. Помічниця артиста розповіла, що він задихається, на місце прибули лікарі», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що зараз лікарі надають їм першу медичну допомогу. Вирішується питання про госпіталізацію актора. Попередньою причиною погіршення ситуації називають серце. Попри це, інші деталі про стан актора поки невідомі.

Геннадій Хазанов, який є народним артистом Росії й художнім керівником Московського державного театру естради, на сцені провів вже понад 30 років. Його гумористичний персонаж «учень кулінарного технікуму» отримав всенародну популярність.

У 1980-х він виступав з моноспектаклями. Крім того, він озвучував голоси мультфільму. Одним з найбільш популярних є папуга на прізвисько «Кеша» у мультсеріалі «Повернення блудного папуги».

Пізніше журналістам вдалося зв'язатися з концертним директором актора, який спростував цю інформацію.

«Інформація про нібито погане самопочутті Геннадія Вікторовича не відповідає дійсності. Геннадій Вікторович у повному здоров'ї, відчуває себе відмінно і до лікарів не звертався», - уточнив він.

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