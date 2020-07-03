Популярному російському актору стало погано, прибулі на місце інциденту медики роблять все можливе
Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.
«Лікарі надають екстрену допомогу акторові Геннадію Хазанову. Помічниця артиста розповіла, що він задихається, на місце прибули лікарі», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що зараз лікарі надають їм першу медичну допомогу. Вирішується питання про госпіталізацію актора. Попередньою причиною погіршення ситуації називають серце. Попри це, інші деталі про стан актора поки невідомі.
Суми допомоги перерахували, на роботу можна не поспішати: кому роздадуть тисячі гривень просто так
Зірка фітнесу Ніколь Амато широко розставила ноги в сміливому купальнику: "Волога богиня"
Пустотлива Асмус показала, як розважається у дні розлучення з Харламовим: "Іноді краще лизати, ніж..."
Нацбанк заморожує зарплати на рахунках українців: хто під ударом і як не втратити гроші
Геннадій Хазанов, який є народним артистом Росії й художнім керівником Московського державного театру естради, на сцені провів вже понад 30 років. Його гумористичний персонаж «учень кулінарного технікуму» отримав всенародну популярність.
У 1980-х він виступав з моноспектаклями. Крім того, він озвучував голоси мультфільму. Одним з найбільш популярних є папуга на прізвисько «Кеша» у мультсеріалі «Повернення блудного папуги».
Пізніше журналістам вдалося зв'язатися з концертним директором актора, який спростував цю інформацію.
«Інформація про нібито погане самопочутті Геннадія Вікторовича не відповідає дійсності. Геннадій Вікторович у повному здоров'ї, відчуває себе відмінно і до лікарів не звертався», - уточнив він.
До цього ми писали, що 42-річний російський актор театру і кіно Петро Красилів бореться з хворобою.
Стало відомо про те, що у зірки серіалів нульових "Не родись вродливою" і "Бідна Настя" виявили китайський вірус, який поставив на коліна весь світ.
Наголошується, що Красилову терміново викликали "швидку допомогу" ще вчора, 5 травня.
Нагадаємо, що із зіркою «Бідна Настя» сталося непередбачене по дорозі в Україну.
Також Politeka писала, що сталося з акторами "Бідної Насті", "Не родись вродливою" і інших серіалів: приголомшливі фото