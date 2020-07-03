Популярному российскому актеру стало плохо, прибывшие на место инцидента медики делают все возможное

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

«Врачи оказывают экстренную помощь актёру Геннадию Хазанову. Помощница артиста рассказала, что он задыхается, на место прибыли врачи», — говорится в сообщении.

Уточним, что сейчас врачи оказывают им первую медицинскую помощь. Решается вопрос о госпитализации актера. Предварительной причиной ухудшения ситуации называют сердце. Тем не менее, другие детали о состоянии актера пока неизвестны.

Геннадий Хазанов, который является народным артистом России и художественным руководителем Московского государственного театра эстрады, на сцене провел уже более 30 лет. Его юмористический персонаж «ученик кулинарного техникума» приобрел всенародную известность.

В 1980-х он выступал с моноспектаклями. Кроме того, он озвучивал голоса мультфильма. Одним из наиболее популярных является попугай по кличке «Кеша» в мультсериале «Возвращение блудного попугая».

Позже журналистам удалось связаться с концертным директором актера, который опроверг эту информацию.

«Информация о якобы плохом самочувствии Геннадия Викторовича не соответствует действительности. Геннадий Викторович в полном здравии, чувствует себя отлично и к врачам не обращался», - уточнил он.

До этого мы писали, что 42-летний российский актер театра и кино Петр Красилов борется с болезнью.

Стало известно о том, что у звезды сериалов нулевых "Не родись красивой" и "Бедная Настя" выявили китайский вирус, поставивший на колени весь мир.

Отмечается, что Красилову срочно вызвали "скорую помощь" еще вчера, 5 мая.

Напомним, что со звездой «Бедная Настя» случилось непредвиденное по дороге в Украину.

Также Politeka писала, что случилось с актерами "Бедной Насти", "Не родись красивой" и других сериалов: ошеломительные фото