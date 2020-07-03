Українська модель і актриса студії "Квартал 95" Лера Товстолес показала, ніж потрібно танцювати

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала драйвові відео на своїй сторінці в Instagram.

Лера Товстолес влаштувала спекотні танці на камеру і поділилася, яка музика їй зайшла цим літом. Вона показала відразу кілька образів, в яких зручно робити будь-які рухи і можна щосили трясти своїми видатними частинами тіла.

Так один з нарядів об'єднав в собі чорну бейсболку, леопардовий топ і широкі джинси. Інший образ складається з топа-купальника з дуже великим вирізом, облягаючих штанів, сонцезахисних окулярів і сумки на поясі спереду. Ще один гарячий набір - тісний жовтий топ, який ледь не втратила в "польоті", і джинсові шорти. І завершив показ більш закритий топ червоного кольору, який повністю закрив груди - до нього Лера підібрала вільні чорні штани. У будь-якому випадку, під одягом не видно спідньої білизни.

Шанувальники і хейтеры на цей раз не змогли оцінити старання моделі, тому що вона розмістила відео в сториз.

Раніше Лера Товстолес показала, як відпочила з друзями. Вона показала фото, для якого позує на лежаку, накинувши на плечі сорочку. Вона також зібрала волосся, сховавши очі за окулярами, і зробила губки бантиком. Дівчина розставила ноги, прикривши рукою саме інтимне місце.

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