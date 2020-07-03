Громадський діяч Андрій Пальчевський лідирує в рейтингу можливих кандидатів на посаду мера Києва
Як повідомляє Politeka.net, про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке проводилося в Києві ГО "Центр суспільного розвитку" ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня. Згідно з даними опитування, Андрій Пальчевський опинився в числі лідерів – йому довіряють 22,6% опитаних.
Нинішньому київському меру Віталію Кличку висловили свою підтримку 23,9% киян. Як заявляв раніше політичний аналітик Микола Спірідонов, за останні кілька місяців рейтинг Кличка значно впав.
Зате рейтинг Пальчевського зростає, як і його впізнаваність. В результаті цього самовисуванець Пальчевський опинився на другій сходинці рейтингу. Сьогодні Пальчевський є частим гостем на різних політичних ток-шоу, а також регулярно висловлює свою думку з приводу актуальних подій і проблем в Україні.
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Після громадського діяча в рейтингу фігурує ще три прізвища. Правда, всі вони отримали значно меншу підтримку, ніж Пальчевський.
Так, Миколу Томенка ("Рідна країна") готові підтримати 11,3%, Сергія Притулу ("Голос") - 6,5%, а Андрія Білецького ("Національний корпус") - 5,7% опитаних громадян.
За словами директора Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрія Лагутова, рейтинг Віталія Кличка впав на 5%, в той час як рейтинг Пальчевського, навпаки, виріс на 5%. Таким чином, громадський діяч практично зрівнявся зі своїм головним опонентом.
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