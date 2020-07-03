Громадський діяч Андрій Пальчевський лідирує в рейтингу можливих кандидатів на посаду мера Києва

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке проводилося в Києві ГО "Центр суспільного розвитку" ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня. Згідно з даними опитування, Андрій Пальчевський опинився в числі лідерів – йому довіряють 22,6% опитаних.

Нинішньому київському меру Віталію Кличку висловили свою підтримку 23,9% киян. Як заявляв раніше політичний аналітик Микола Спірідонов, за останні кілька місяців рейтинг Кличка значно впав.

Зате рейтинг Пальчевського зростає, як і його впізнаваність. В результаті цього самовисуванець Пальчевський опинився на другій сходинці рейтингу. Сьогодні Пальчевський є частим гостем на різних політичних ток-шоу, а також регулярно висловлює свою думку з приводу актуальних подій і проблем в Україні.

Після громадського діяча в рейтингу фігурує ще три прізвища. Правда, всі вони отримали значно меншу підтримку, ніж Пальчевський.

Так, Миколу Томенка ("Рідна країна") готові підтримати 11,3%, Сергія Притулу ("Голос") - 6,5%, а Андрія Білецького ("Національний корпус") - 5,7% опитаних громадян.

За словами директора Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрія Лагутова, рейтинг Віталія Кличка впав на 5%, в той час як рейтинг Пальчевського, навпаки, виріс на 5%. Таким чином, громадський діяч практично зрівнявся зі своїм головним опонентом.

Нагадаємо, що Пальчевський поставив на місце іноземних послів: "Що Смолій зробив доброго для українського народу?".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський назвав єдиний шлях для миру на Донбасі: "Перше, щоб я зробив...".

Також Politeka писала, що Пальчевський об'єднає навколо себе широке коло виборців, - К. Сазонов.