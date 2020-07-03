Общественный деятель Андрей Пальчевский лидирует в рейтинге возможных кандидатов на пост мэра Киева

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, которое проводилось в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая. Согласно данным опроса, Андрей Пальчевский оказался в числе лидеров – ему доверяют 22,6% опрошенных.

Нынешнему киевскому мэру Виталию Кличко выразили свою поддержку 23,9% киевлян. Как заявлял ранее политический аналитик Николай Спиридонов, за последние несколько месяцев рейтинг Кличко значительно упал.

Зато рейтинг Пальчевского растет, как и его узнаваемость. В результате этого самовыдвиженец Пальчевский оказался на второй ступеньке рейтинга. Сегодня Пальчевский является частым гостем на различных политических ток-шоу, а также регулярно высказывает свое мнение по поводу актуальных событий и проблем в Украине.

После общественного деятеля в рейтинге фигурирует еще три фамилии. Правда, все они получили значительно меньшую поддержку, чем Пальчевский.

Так, Николая Томенко ("Рідна країна") готовы поддержать 11,3%, Сергея Притулу ("Голос") - 6,5%, а Андрея Билецкого ("Национальный корпус") - 5,7% опрошенных граждан.

По словам директора Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрия Лагутова, рейтинг Виталия Кличко упал на 5%, в то время как рейтинг Пальчевского, наоборот, вырос на 5%. Таким образом, общественный деятель практически сравнялся со своим главным оппонентом.

Напомним, что Пальчевский поставил на место иностранных послов: "Что Смолий сделал хорошего для украинского народа?".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский назвал единственный путь для мира на Донбассе: "Первое, чтобы я сделал...".

Также Politeka писала, что Пальчевский объединит вокруг себя широкий круг избирателей, - К. Сазонов.