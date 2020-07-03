Відома співачка Світлана Лобода влаштувала зйомки в гримерці під час підготовки до виступу

В цей раз знаменита артистка з'явилася на новому ролику в соціальній мережі Instagram, заснятом в гримерці, в новому іміджі. Зірка здивувала шанувальників, отримавши масу різних коментарів у відповідь, повідомляє Politeka.

Так, нещодавно Світлана виставила веселе відео, випадково показавши численним шанувальникам, як готується до нового в гримерці. Так, артистка замість того, щоб зробити селфи, запустила прямий ефір, демонструючи, як над її образом працюють стилісти, а також засвітивши на ролику дизайнера Бичоллу Тетрадзе і продюсера Нателлу Крапівіну.

«Навіщо я зробила прямий ефір 😂😂😂», - написала Світлана.

Фанати тут же відповіли:

«Хотіли зробити фотографію, а вийшов прямий ефір 😂 краще!», «-Господи, навіщо я зробила прямий ефір? - це не прямий ефір... просто кращі 😂🔥», «Відчуваю,що нас чекає жаришка від Светика🔥», «Хотіли зробити фото, а вийшов прямий ефір 😂👌🏻», «Було дуже несподівано🤪 Приємно і весело❤️», «Пеппі Довга Панчоха!А що за піксельна зйомка?Що,нормальної камери немає?», «Впевнена він буде вогненним🔥», «У вас там веселуха😂♥️Можна до вас ? 😍».

До цього знаменитість захопила чином у лаконічних чорних брюках, такого ж кольору піджаку, а також топі, під яким не було білизни.

Свої очі Світлана звично приховала за сонцезахисними окулярами, а біляві локони зав'язала в невеликий пучок. Фанати були захоплені настільки спекотним чином Лободи.

«Краса тіла може привабити справжніх шанувальників, але для того, щоб утримати їх потрібно краса душі 😉», - написала співачка.

«Я сьогодні була на спорті 🚴‍♂️🏋️‍♀️», «Як Ви поживаєте, Світлана Сергіївна?🙃», «А у вас вона дуже чиста 💔♥️ це відчувається 😇», «Душевна красуня, підкорить будь-якого😉💘🌼», «Сос*і видно 😂», «Ло-мислитель 🔥», «Ух яка жінка♥️🌟♥️🌟🌷», «Красою тіла залучити, а довжелезними стрункими ногами обхопити і утримати💥», «Красоотка🔥😘», «Eeeeeee yes✅👍🔥».

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