Російський співак і композитор Володимир Кузьмін здивував несподіваним фото

Як передає Politeka.net, екс-коханець примадонни російської естради Алли Пугачової показав архівне фото на своїй сторінці в соцмережі.

На кадрі зовсім юний Володимир Кузьмін постав з банкою розсолу, в якій видно помідори. Відомо, що саме в цей період музиканту приписували роман з примадонною.

Кузьмін надав абонентам унікальну можливість – самостійно придумати підпис для архівної фотографії. І фолловери артиста не стали стримувати себе.

Співакові пригадали і роман з примадонною. "А Алла Пугачова спить у сусідній кімнаті?", – написали шанувальники Кузьміна.

«Моя любооооовь», «А хлебну ка я ...чаклунства», «"Невже?? Нііі, це був не я.. "😂Ну якось так напевно.. Всяке буває..😉», «Невже мені доведеться все це випити??? Не, ну дозвольте мені здавалося що я вчора тримав все під контролем», «Ранок Починається Не З Кави!!! Відмінний Огірково-Томатний Коктейль!!!», «Зірки теж люблять з похмілля розсіл», «Не віддам», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що экс-коханець Пугачової Кузьмін закрутив роман з красунею молодше на 37 років, але покинув її заради...

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