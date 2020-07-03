Моторошна історія сталася в селі Озябликово в Нижегородської області Росії

Місцева мешканка 26 провела під замком, не спілкуючись в зовнішнім світом, і харчуючись котячим кормом.

42-річну жінку односельці виявили, коли її мати потрапила до лікарні. Тоді сусіди побачили незнайому жінку, виявилося, що це дочка Тетяни — Надія, яку давно вважали померлою. Після закінчення школи Надя перестала спілкуватися з оточуючими і з'являтися на людях, тому жителі села були впевнені, що її немає в живих.

Не менше потрясіння чекало їх в будинку, де живуть жінки. Приміщення захаращене, брудне і разваливающееся. У ньому немає електрики, газу, води. В будинку живуть близько 30 кішок, а ті, що вмирають, залишаються там же. Крім того, з дому валялися і дохлі пацюки. Надія зізналася, що не милася більше 12 років.

«Кормом котячим харчуюся. Мені подобається — він смачний. Ну, тухлятиною ще всякої, що знайду. Раніше я груші любила, сливи, пиріжки», — розповіла Надія кореспондентам програми «Андрій Малахов. Прямий ефір».

Але так було не завжди.

«До 2006 року ми з мамою жили нормально, навіть з родичами. А потім вони перестали приїжджати до нас. Я закінчила 11 класів і нікуди не стала надходити. Відразу пішла в город! Потрібно було допомагати по господарству і вдома. Бабуся померла, коли мені 12 років було. Потрібен був працівник. Мама працювала продавцем, їй було ніколи. Вона часом і додому не встигала на автобусі приїжджати після другої зміни. У неї не було можливості займатися городом, тому довелося мені», - розповіла жінка.

З'ясувалося, що самітництво жінки було викликано домаганнями сусіда. Нібито один з місцевих жителів постійно турбував мати і дочка, стежив за ними, коли ті милися в лазні, заважав полоти город. Боячись за безпеку доньки, жінка повністю ізолювала її від зовнішнього світу.

Мати і дочка писали скарги на сусіда, але у того були зв'язки в місцевій адміністрації. Надія підтвердила, що досі боїться чоловіка, тому неохоче виходить з дому.

Відзначимо, в селі вважають жінку нормальної і досить симпатичною, «якщо відмити».

Сама Надія каже, що готова повернутися до нормального життя, просто не знає, як це зробити.

«Мені не треба допомагати з прибиранням. Я це все можу сама зробити. Ви допоможіть мені з тим, чого я не можу. Родичів моїх знайдіть, з документами уладьте, дайте роботу», заявила жінка кореспондентам.

У студії програми також з'явився батько Надії. Чоловік заявив, що не збирається нести відповідальність за дочку, бо її вихованням займалася колишня дружина. Прийняти Надію до себе хоча б на час він відмовився.

Надю вже назвали жінкою-мауглі, і зараз її ситуацією займаються соціальні працівники і співробітники правоохоронних органів.

Також гості в студії прийшли до висновку, що Надії необхідна термінова психіатрична допомога. Однак, варто зазначити, що вона спілкується з людьми цілком вільно і адекватно.

Зараз активісти допомагають затворнице відновити порядок в будинку і на ділянці. А вона найбільше чекає повернення матері з лікарні.

Нагадаємо, у Дніпрі знайшли 5-річної дитини-"мауглі": з'явилися кадри пекельного житла без вікон і тепла.

Як повідомляла Politeka, девочку-мауглі знайшли в Росії: «Виє і гавкає, видовище не для слабкодухих», подробиці.

Також Politeka писала про те, що що сталося з хлопчиком-мауглі, якого виховували собаки Двадцять років потому.