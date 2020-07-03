Жуткая история произошла в деревне Озябликово в Нижегородской области России

Местная жительница 26 провела взаперти, не общаясь в внешним миром, и питаясь кошачьим кормом.

42-летнюю женщину односельчане обнаружили, когда ее мать попала в больницу. Тогда соседи увидели незнакомую женщину, оказалось, что это дочь Татьяны — Надежда, которую давно считали умершей. После окончания школы Надя перестала общаться с окружающими и появляться на людях, поэтому жители деревни были уверены, что ее нет в живых.

Не меньшее потрясение ждало их в доме, где живут женщины. Помещение захламлено, грязное и разваливающееся. В нем нет электричества, газа, воды. В доме живут около 30 кошек, а те, которые умирают, остаются там же. Кроме того, по дому валялись и дохлые крысы. Надежда призналась, что не мылась более 12 лет.

«Кормом кошачьим питаюсь. Мне нравится — он вкусный. Ну, тухлятиной еще всякой, что найду. Раньше я груши любила, сливы, пирожки», — рассказала Надежда корреспондентам программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Но так было не всегда.

«До 2006 года мы с мамой жили нормально, даже с родственниками. А потом они перестали к нам приезжать. Я закончила 11 классов и никуда не стала поступать. Сразу в огород пошла! Нужно было помогать по хозяйству и дома. Бабушка умерла, когда мне 12 лет было. Нужен был работник. Мама работала продавцом, ей было некогда. Она порой и домой не успевала на автобусе приезжать после второй смены. У нее не было возможности заниматься огородом, поэтому пришлось мне», - рассказала женщина.

Выяснилось, что затворничество женщины было вызвано домогательствами соседа. Якобы один из местных жителей постоянно беспокоил мать и дочь, следил за ними, когда те мылись в бане, мешал полоть огород. Боясь за безопасность дочери, женщина полностью изолировала ее от внешнего мира.

Мать и дочь писали жалобы на соседа, но у того были связи в местной администрации. Надежда подтвердила, что до сих пор боится мужчины, поэтому с неохотой выходит из дома.

Отметим, в селе считают женщину нормальной и довольно симпатичной, «если отмыть».

Сама Надежда говорит, что готова вернуться к нормальной жизни, просто не знает, как это сделать.

«Мне не надо помогать с уборкой. Я это все могу сама сделать. Вы помогите мне с тем, чего я не могу. Родственников моих найдите, с документами уладьте, работу дайте», — заявила женщина корреспондентам.

В студии программы также появился отец Надежды. Мужчина заявил, что не собирается нести ответственность за дочь, поскольку ее воспитанием занималась бывшая жена. Принять Надежду к себе хотя бы на время он отказался.

Надю уже назвали женщиной-маугли, и сейчас ее ситуацией занимаются социальные работники и сотрудники правоохранительных органов.

Также гости в студии пришли к выводу, что Надежде необходима срочная психиатрическая помощь. Однако, стоит отметить, что она общается с людьми вполне свободно и адекватно.

Сейчас активисты помогают затворнице восстановить порядок в доме и на участке. А она больше всего ждет возвращения матери из больницы.

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