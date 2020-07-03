На вихідних, 4-5 липня, українців очікує дуже небезпечна погода.
Такий прогноз синоптик Наталка Діденко опублікувала на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net.
За її словами, найближчі вихідні будуть в Україні дуже жаркими - середня температура коливатиметься від +30 до +35 градусів. У південних, східних і деяких центральних регіонах країни очікується ще більше тепла погода: від +36 до +39 градусів. А ось на Заході буде трохи прохолодніше: від +25 до +29 градусів.
Наталка Діденко попередила, що сильна спека може нашкодити здоров'ю. Тому краще зайвий раз не виходити на вулицю, відкласти всі подорожі на природу, а якщо й довелося надягати головні убори.
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Не обійдеться і без осадкою, в суботу дощі з грозами можуть накрити північ України, Вінниччину, Прикарпатті, Хмельницьку, Чернівецьку та Тернопільську області. В інших же регіонах повинно бути сухо.
У неділю, 5 липня, згідно з прогнозом, Південь і Схід будуть знемагати від спеки. У той же час, північні і центральні регіони, а також Волинь і Прикарпаття можуть змочити грозові дощі.
У Києві 4 липня прогнозуються сильні опади, а от 5 липня - ймовірність потрапити під дощ значно менше. У зв'язку з цим температура в столиці впаде до 28-29 градусів тепла. Вже з понеділка, 6 липня, стовпчики термометрів знову піднімуться до +30 і вище, хоча 8 липня очікується незначне похолодання до +25 градусів.
Жителям східних і південних областей України варто очікувати ослаблення спеки з 10 липня. До тих же пір рекомендується поберегтися.
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