На выходных, 4-5 июля, украинцев ожидает весьма опасная погода.

Такой прогноз синоптик Наталка Диденко опубликовала на своей странице в Facebook, передает Politeka.net.

По ее словам, ближайшие выходные будут в Украине очень жаркими - средняя температура будет колебаться от +30 до +35 градусов. В южных, восточных и некоторых центральных регионах страны ожидается еще более теплая погода: от +36 до +39 градусов. А вот на Западе будет чуть прохладнее: от +25 до +29 градусов.

Наталка Диденко предупредила, что сильная жара может навредить здоровью. Поэтому лучше лишний раз не выходить на улицу, отложить все путешествия на природу, а если и пришлось - надевать головные уборы.

Не обойдется и без осадкой, в субботу дожди с грозами могут накрыть север Украины, Винничину, Прикарпатье, Хмельницкую, Черновицкую и Тернопольскую области. В остальных же регионах должно быть сухо.

В воскресенье, 5 июля, согласно прогнозу, Юг и Восток будут изнывать от жары. В то же время, северные и центральные регионы, а также Волынь и Прикарпатье могут смочить грозовые дожди.

В Киеве 4 июля прогнозируются обильные осадки, а вот 5 июля - вероятность попасть под дождь значительно меньше. В связи с этим температура в столице упадет до 28-29 градусов тепла. Уже с понедельника, 6 июля, столбики термометров снова поднимутся до +30 и выше, хотя 8 июля ожидается незначительное похолодание до +25 градусов.

Жителям восточных и южных областей Украины стоит ожидать ослабления жары с 10 июля. До тех же пор рекомендуется поберечься.

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