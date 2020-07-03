Знаменита українська співачка Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою в новому літньому образі

Настя вже досить давно займається схудненням і активно розповідає про свої успіхи. Також співачка раніше розповіла: щоденна ранкова пробіжка вже частина її життя. Схоже, влітку Настя вирішила урізноманітнити свої будні і тепер займається спортом разом з чоловіком, а також їздить на велосипеді, пише Рoliteka.net.

В цей раз Каменських похвалилася тим, як весело і спортивно проводить свій ранок після поїздки. З самого ранку вона взяла велосипед і влаштувала собі прогулянку по лісі. Для цієї подорожі Настя вибрала короткі білі шорти і топ зеленого кольору зі зміїним принтом.

«Щастя - воно завжди всередині нас. Від усвідомлення, що любиш те, чим займаєшся, від того, що поруч близькі люди і від почуття гармонії з собою і світом 😌

Тому створюйте своє щастя самі - не перетворюйте своє життя в гонку за благами, а займайтеся улюбленою справою, насолоджуйтеся кожним моментом, любите і багато посміхайтеся! А я дарую свою усмішку вам! 🥰🤗», - написала Настя.

Фанати тут же відповіли:

«Ти найкраща з😽😍🔥», «️❤️ ви найкраща!», «Як сонце 🙌❤️», «Beautiful! 😘😘😘», «Класна фотка😍», «Мені подобається», «Доброго дня😀😘❤️🌼», «У тобі вона чудесна😃 Посмішка 😍😍😍», «Посмішка-сонце 🥰», «Будь щаслива завжди і скрізь!», «Молодчинка🔥».

Зазначимо, Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя, розповідає про схуднення, публікує фото з концерту і проводить онлайн-марафони. Нещодавно Настя також показала річний кадр з відпочинку, який був зроблений під час плавання в басейні.

Після схуднення струнка Настя з задоволенням демонструє своє тіло, Настя є любителькою показати свої нові фото, на яких вона з радістю показує змінилася фігуру. У басейні Настя не тільки захопила чином, але і блиснула «гаком».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанати тут же відповіли, заявивши, що зірка нагадує їм русалка Аріель:

«Русалонька!», «Краса 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неї труси злетіли», «Справжня русалка🔥🌟🔥», «Дуже красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарна❤️🔥», «Настя, круте фото 🔥👍🏻», «З заздрістю дивлюся на плаваючих людей😍 цікаво, реально навчитися плавати в 30 з гаком років?🙈😭», «Привіт😍😍😍», «І я хочу ❤️», «Літо🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу