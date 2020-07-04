Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл показала, де відпочиває

Зірка активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться професійними кадрами та фото зі свого звичного життя, повідомляє Politeka.net.

На одному з останніх знімків модель з'явилася в крихітному бікіні на відпочинку в Каліфорнії. Модель позувала біля блакитного озера, виставивши вперед струнку ніжку.

Шалена Келлі одягла зелений купальник, що натягнувся на соковитих принадах. Маленька рожева тканина ледве утримувала груди на місці. При цьому видно, як бюст випирає і йому тісно.

Крихітні плавки на тонких бретельках дозволили розглянути пружні сідниці моделі, а також її тонку талію і сталевий прес.

Довгонога принцеса милувалася видами на озеро, на якому стояв гідроцикл.

Келлі сперлася об дерев'яну стіну і посміхалася.

"Тільки що опублікувала відео на YouTube, присвячене нашій чарівній поїздці на озеро Тахо", - попередила Гейл.

За 15 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що модель до біса приваблива, як завжди.

Нагадаємо, Келлі Гейл одягла білий топік на тонких бретельках, який виділив її груди. Принади стиснулися під тісним одягом і навіть трохи підстрибнули. Довжина топіка дозволила насолодитися тонкою талією і сталевим пресом зірки.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала в крихітній білизні по пояс у воді, показуючи розкішну фігуру.

Ліфчик підкреслив пишні місця, ледь не засвітивши найінтимніше.

Збоку від неї видніється келих з коктейлем.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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