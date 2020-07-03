Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як повеселилася з коханцем на його святі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кілька годин тому в розділі Сторі співачка показала, як провела день народження Яніса Тимми, з яких тепер у відносинах, пише Politeka.net.

«Сьогодні буде чудовий вечір . У тихому ресторанчику . Тільки ти і я ... #justatwoofus ❤️», - написала Анна раніше під одним з постів.

Потім у розділі Сторі вона виклала кілька пікантних відео та фото з місця подій. Співачка повеселилася з коханим на яхті, показала, як годує його тортом, співає з ним пісні і романтично танцює, вже пізно ввечері.

Зазначимо, про стосунки Анни Сєдокової і Яніса Тиммы стало відомо в минулому році. Заради нової коханої баскетболіст національної команди Латвії залишив сім'ю з маленькою дитиною.

До відносин з Тиммой Седокова перебувала у шлюбі з колишнім футболістом київського «Динамо» і національної команди Білорусі Валентином Белькевичем, від нього у неї народилася донька. Також у зірки є ще одна дочка і маленька син.

Відзначимо, не так давно в мережі почали поширюватися чутки про розлучення співачки з її коханим Янісом Тиммой після того, як пара довгий час не ділилася спільними фото, не розповідала про один одного і продовжувала відмовчуватися.

Проте пізніше з'ясувалося, що Яніс просто полетів на батьківщину і не міг повернутися назад. по закінченні часу зірка знову почала хвалитися спільними романтичними кадрами і розповідати про їхні стосунки. На цей раз вона привітала молодого спортсмена з днем народження і похвалилася яскравим літнім кадром з ним.

«З Днем Народження, Улюблений @janis.timma ❤️Я не знаю людину краще і більше ніколи не хочу знати . Я не знаю того, хто застосовував свою силу з такою порядністю і інтелектом . Я не знаю того, хто любив мене колись більше ... І ніколи не хочу знати . Я тебе дуже люблю 🤗 Я завжди поруч ❤️», - написала Седокова.

Зазначимо, форвард «Хімок» Яніс Тімма пішов з сім'ї, почавши стосунки з відомою співачкою Анною Седоковою в минулому році, після цього чутки про парі не вщухають.

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