Молодята вирушили на мальовничу скелясту місцевість заради ефектних фото, але сталося нещастя

Тільки-тільки одружена пара вирішила влаштувати і зворушливу сімейну фотосесію на мальовничому пляжі в Лагуні-Біч. Парочка розмістилася на величезній скелі, щоб попозувати перед камерою і зафіксувати яскраві сімейні моменти.

У весільній сукні і чорному фраку молодята почали позувати біля самих скель, об які почали битися сильні хвилі. Не помічаючи нічого навколо, пара з фотографом перестаралася і втратила головне. У якийсь момент штормові хвилі просто змили молодих людей у море за лічені секунди.

представлених На кадрах видно, що парочка не очікувала подібно і дещо як змогла виплисти на поверхню. За місцем події одразу були викликані рятувальники. Відпочиваючий поруч чоловік також встиг зняти, як вони дістають з води дівчину у весільній сукні, виносячи її на берег. В цей раз все обійшлося, проте дані зйомки пара точно запам'ятає надовго.

Варто відзначити, що не тільки в США трапляються такі випадки, коли людей змиває водою. Не так давно хлопчик з синдромом Дауна врятував двох потопаючих дівчаток. Батьки ніколи не зациклювалися на захворюванні сина, а робили все, щоб він розвивався не гірше інших, здорових дітей.

Одного разу вся сім'я поїхала на відпочинок до моря. Сім'я спокійно відпочивала, але в якийсь момент стало сильно штормити.

Валеріо почув крики про допомогу. Коли він глянув на море, то побачив жахливу картину: у воді борсалися дві дівчинки, а високі хвилі не давали їм плисти до берега і несли їх все далі і далі. Валеріо з батьком ні секунди не роздумуючи кинулися в розбурхане море.

Завдяки своїм навичкам він зміг виплисти з виру і витягнув дівчинку. При цьому він зміг утримувати її голову над водою, щоб та не захлинулася. Батькові вдалося врятувати другу дівчинку. Якби не мужність і вміння Валеріо і його батька, десятирічні дівчатка могли потонути.

Також сильний злива 30 червня промчав по Одесі і частково затопила кілька центральних вулиць. Зокрема, залило Балківську і частина Приморської, а Ланжеронівський узвіз перетворився в справжній водоспад.

Погіршення погодних умов раніше прогнозували синоптики. Почалося все з сильного вітру зі шквалами в селищі Котовського. Також потім центр Одеси накрили грози з градом.

В результаті негоди затопило вулиці: дороги і тротуари. На проїжджій частині утворилися цілі "річки", де "плавали" автомобілі. В деяких місцях вода піднялася аж до капота машин.

Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.

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