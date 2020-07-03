Молодожены отправились на живописную скалистую местность ради эффектных фото, но произошло несчастье

Только-только поженившаяся пара решила устроить семейную и трогательную фотосессию на живописном пляже в Лагуне-Бич. Парочка разместилась на огромной скале, чтобы попозировать перед камерой и запечатлеть яркий семейные моменты.

В свадебном платье и черном фраке молодожены принялись позировать у самых скал, о которые начали биться сильные волны. Не замечая ничего вокруг, пара с фотографом перестаралась и упустила главное. В какой-то момент штормовые волны попросту смыли молодых людей в море за считанные секунды.

На представленных кадрах видно, что парочка не ожидала подобно и кое как смогла выплыть на поверхность. По месту происшествия сразу были вызваны спасатели. Отдыхающий рядом мужчина также успел заснять, как они достают из воды девушку в свадебном платье, вынося ее на берег. В этот раз все обошлось, однако данные съемки пара точно запомнит надолго.

Стоит отметить, не только в США происходят подобные случаи, когда людей смывает водой. Не так давно мальчик с синдромом Дауна спас двух тонувших девочек. Родители никогда не зацикливались на заболевании сына, а делали все, чтобы он развивался не хуже других, здоровых детей.

Однажды вся семья уехала на отдых к морю. Семья спокойно отдыхала, но в какой-то момент стало сильно штормить.

Валерио услышал крики о помощи. Когда он взглянул на море, то увидел ужасную картину: в воде барахтались две девочки, а высокие волны не давали им плыть до берега и несли их все дальше и дальше. Валерио с отцом ни секунды не раздумывая бросились в бушующее море.

Благодаря своим навыкам он смог выплыть из водоворота и вытащил девочку. При этом он смог удерживать ее голову над водой, чтобы та не захлебнулась. Отцу удалось спасти вторую девочку. Если бы не храбрость и умение Валерио и его отца, десятилетние девочки могли утонуть.

Также сильный ливень 30 июня промчался по Одессе и частично затопил несколько центральных улиц. В частности, залило Балковскую и часть Приморской, а Ланжероновский спуск превратился в настоящий водопад.

Ухудшение погодных условий ранее прогнозировали синоптики. Началось все с сильного ветра со шквалами в поселке Котовского. Также потом центр Одессы накрыли грозы с градом.

В результате непогоды затопило улицы: дороги и тротуары. На проезжей части образовались целые "реки", где "плавали" автомобили. В некоторых местах вода поднялась аж до капота машин.

Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

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