Український актор і гуморист Юрій Ткач показав, як проводить час зі своєю сім'єю

Про це пише Politeka.net.

Нову публікацію зірка "Квартал 95" опублікував в Instagram.

На знімку можна побачити гумориста Юрія Ткача в оточенні коханої дружини і маленької дочки Лізи.

Нове фото вийшло цікавим, адже малятко Лізі ніби висить в повітрі. Люблячі батьки, між якими вона "зависла", притримують її своїми тілами.

"Киці папині", - підписав Юрій Ткач нове фото в своєму особистому Instagram.

Знімок припав до душі шанувальникам, які залишили під публікацією десятки захоплених коментарів. Деякі навіть припустили, що вони створені один для одного.

Крім цього, фанати відзначили, що Юрій Ткач в хорошій формі і похвалили його за скинуті кілограми.

"Зітхнув Юра?) Молодця", "Супер сімейка! Юрчик,схуд пристойно!)", "Ви просто супер", "Ви класні", "Ви прям як три із скриньки - однакові обличчя ", "Супер, як ніби пузиками манюню тримайте", "Татусеві красуні", "Дуже класні, приклад для інших сімей", "Ви кращий! Я вас дуже люблю", "Ви Вмієте веселитися, завжди приємно дивитися ваші фото", - написали вони в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що український актор і комік Юрій Ткач, який бере участь у проектах «Квартал 95», вразив несподіваною зміною статі.

Ткач, очевидно, скористався одним з поширених додатків, і показав, як міг би виглядати, якби був жінкою.

Артист опублікував два знімка: своє звичайне фото і його ж, після обробки, яка "перетворила" Ткача на жінку.

Нагадаємо, безтурботний Ткач із "Квартал 95" ошелешив зухвалою витівкою з дружиною

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