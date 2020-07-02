Кейт Міддлтон і принц Вільям всерйоз замислюються над майбутнім свого спадкоємця Джорджа

Про це пише таблоїд Cosmopolitan.

Принцу Джорджу скоро виповниться сім років, тому його батьки вже замислюються про його подальше навчанні.

Наступної осені, коли спадкоємцеві престолу виповниться вісім, його, згідно з традицією Букінгемського палацу, повинні відправити в школу-інтернат.

Не виключено, що принц Джордж піде по стопах своїх родичів і буде вчитися у школі-інтернаті Ludgrove в Беркширі. Але королівський експерт Інгрід Сьюард стверджує, що це рішення герцоги Кембриджські будуть зважувати "дуже ретельно".

"Я думаю, що їм не потрібно буде поспішати з рішенням. Я сумніваюся, що королівським особам потрібно буде вставати в якісь черги. Кейт і Вільям — сучасні батьки, і вони будуть дуже ретельно зважувати своє рішення. Я думаю, вони почекають, щоб подивитися, як у їхніх дітей розвиваються особистості, і візьмуть до уваги той факт, чи будуть вони щасливі жити далеко від будинку. Переживши жахливу травму у власному дитинстві, Вільям приділяє велику увагу психічному здоров'ю своїх дітей", - припустила королівський експерт.



Варто нагадати, що діти герцогів Кембриджських Джордж і Шарлотта є учнями столичної школи Thomas's Battersea. У ній діти можуть вчитися до 13 років.

"Ми звикли бачити, як члени королівської родини у наші дні часто порушують традиції, так що, якщо Кейт і Вільям зроблять все по-своєму, це не буде надто великим потрясінням. Я думаю, що думка Вільяма і Кейт буде такою: якщо діти щасливі у своїй школі, вони не будуть нічого міняти. Але, якщо б я була Кейт, я б відчувала себе в більшій безпеці, якщо б Джордж як спадкоємець престолу відправився в інтернат. Там у нього буде більше свободи, і він буде захищений від будь-яких зовнішніх небезпек", - підсумувала Сьюард, коментуючи можливий переїзд принца Джорджа в школу-інтернат.



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