Система і підхід до регулювання зарплати може змінитися незабаром

Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроєкт №3748, в якому порушується питання оплати праці.

У проєкті пропонують змінити систему і підходи до зарплат держслужбовців. Таким чином планується зробити зарплату більш конкурентоспроможною, пише РБК.

Розмір посадового окладу (фіксованої частини) у структурі зарплати хочуть підвищити, завдяки перенесенню у нього надбавки за ранг, а також зменшення граничного розміру надбавки за вислугу років та запровадження спеціальної класифікації посад держслужбовців.

Крім того, влада хоче зробити прозорими зарплати держслужбовців: посадовий оклад + вислуга + премія (у разі встановлення).

У законопроєкті є і механізми кар'єрного зростання держслужбовців: переведення на вищі посади в рамках категорій і "роду" посад тільки по Каталогу типових посад держслужби протягом року після отримання відмінного результату за підсумками щорічної оцінки.

Законопроєкт містить положення про введення кандидатського та кадрового резервів, які будуть формуватися конкурсним відбором, але не з тих, хто став переможцем. Також резерв буде містити кандидатів з відкладеним правом на призначення.

До речі, якщо законопроєкт приймуть, то в ньому йдеться і про дисциплінарну відповідальність, а саме за його посилення. Так, якщо держслужбовець зробив повторний дисциплінарний проступок, то його чекає: догана, неповна службова відповідність і звільнення.

Звільнити державного службовця, внаслідок недостатньої професійної компетентності, може той, хто призначав. При цьому виключені положення, які б стали підставою для необґрунтованих звільнень державних службовців категорії “А”.

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