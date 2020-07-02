Відома співачка Світлана Лобода влаштувала чергове тренування, восхитив спортивною фігурою

В цей раз знаменита артистка з'явилася на серії нових кадрів в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі, зроблених під час чергового тренування. Світлана вирішила забавно потанцювати перед дзеркалом і здивувати фанатів домашнім чином, повідомляє Politeka.

Не секрет, що струнке тіло молодої артистки і мами двох діток викликає багато заздрості в мережі. Співачка активно тренується, любить правильне харчування, стежить за собою і не лінується займатися вдома навіть у відпустці або на відпочинку.

Зазначимо, останнім часом Світлана кожен день публікує серію кадрів, знятих на тренуванні, і показує, які вправи краще, як їх виконувати і що краще робити в першу чергу. Цей раз не став винятком.

Позуючи в простому спортивному костюмі співачка повеселилася на камеру і потішила танцем перед дзеркалом. Без макіяжу і укладок Лобода виглядала також яскраво, проте фанати прокоментувати домашні кадри не змогли.

До цього знаменитість захопила чином у лаконічних чорних брюках, такого ж кольору піджаку, а також топі, під яким не було білизни.

Свої очі Світлана звично приховала за сонцезахисними окулярами, а біляві локони зав'язала в невеликий пучок. Фанати були захоплені настільки спекотним чином Лободи.

«Краса тіла може привабити справжніх шанувальників, але для того, щоб утримати їх потрібно краса душі 😉», - написала співачка.

«Я сьогодні була на спорті 🚴‍♂️🏋️‍♀️», «Як Ви поживаєте, Світлана Сергіївна?🙃», «А у вас вона дуже чиста 💔♥️ це відчувається 😇», «Душевна красуня, підкорить будь-якого😉💘🌼», «Сос*і видно 😂», «Ло-мислитель 🔥», «Ух яка жінка♥️🌟♥️🌟🌷», «Красою тіла залучити, а довжелезними стрункими ногами обхопити і утримати💥», «Красоотка🔥😘», «Eeeeeee yes✅👍🔥».

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