Известная певица Светлана Лобода устроила очередную тренировку, восхитив спортивной фигурой

В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых кадров в социальной сети Инстаграм в разделе Стори, сделанных во время очередной тренировки. Светлана решила забавно потанцевать перед зеркалом и удивить фанатов домашним образом, сообщает Politeka.

Не секрет, что стройное тело молодой артистки и мамы двух деток вызывает много зависти в сети. Певица активно тренируется, любит правильное питание, следит за собой и не ленится заниматься дома даже в отпуске или на отдыхе.

Отметим, в последнее время Светлана каждый день публикует серию кадров, отснятых на тренировке, и показывает, какие упражнения предпочитает, как их выполнять и что лучше делать в первую очередь. Этот раз не стал исключением.

Позируя в простом спортивном костюме певица повеселилась на камеру и позабавила танцем перед зеркалом. Без макияжа и укладок Лобода выглядела также ярко, однако фанаты прокомментировать домашние кадры не смогли. Хотя, ранее фанаты отмечали, что мама двух деток худеет и тренируется сильнее, чем Настя Каменских.

До этого знаменитость восхитила образом в лаконичных черных брюках, такого же цвета пиджаке, а также топе, под которым не было белья.

Свои глаза Светлана привычно скрыла за солнцезащитными очками, а белокурые локоны завязала в невысокий пучок. Фанаты были восхищены столь жарким образом Лободы.

«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их требуется красота души 😉», - написала певица.

«Я сегодня была на спорте 🚴‍♂️🏋️‍♀️», «Как Вы поживаете, Светлана Сергеевна?🙃», «А у вас она очень чистая 💔♥️ это чувствуется 😇», «Душевная красотка, покорит любого😉💘🌼», «Сос*и видно 😂», «Ло-мыслитель 🔥», «Ух какая женщина♥️🌟♥️🌟🌷», «Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать💥», «Красоотка🔥😘», «Eeeeeee yes✅👍🔥».

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