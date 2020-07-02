Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як веселиться з коханцем біля басейну в жаркому вигляді

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кілька годин тому співачка показала, як розважається у спеціальній курортно-домашній зоні. Співачка захопилася яскравим видом без особливих надмірностей, але і показала свої форми в чорному купалньике. Зазначимо, сьогодні Яніс святкує свій день рожедния, тому пара має намір бурхливо провести прийдешній вечір, пише Politeka.net.

Так, на яскравому фото співачка позироваал з коханим на відпочинок і розкрила плани на сьогодні:

«Сьогодні буде чудовий вечір . У тихому ресторанчику . Тільки ти і я ... #justatwoofus ❤️», - написала Анна.

Фанати тут де відреагували:

«Люблю на інших тату, а собі ніколи не хотіла робити🤪», «Для щастя багато не треба, лише просто бути удвох, вдихати запах один одного і дивитися в океан закоханих очей😍😍», «Взимку у вас будуть проблеми», «А де красень Мамба?», «Ідеально ❤️», «Ганнуся, які ж ви милі ❤️».

Відзначимо, не так давно в мережі почали поширюватися чутки про розлучення співачки з її коханим Янісом Тиммой після того, як пара довгий час не ділилася спільними фото, не розповідала про один одного і продовжувала відмовчуватися.

Проте пізніше з'ясувалося, що Яніс просто полетів на батьківщину і не міг повернутися назад. по закінченні часу зірка знову почала хвалитися спільними романтичними кадрами і розповідати про їхні стосунки. На цей раз вона привітала молодого спортсмена з днем народження і похвалилася яскравим літнім кадром з ним.

«З Днем Народження, Улюблений @janis.timma ❤️Я не знаю людину краще і більше ніколи не хочу знати . Я не знаю того, хто застосовував свою силу з такою порядністю і інтелектом . Я не знаю того, хто любив мене колись більше ... І ніколи не хочу знати . Я тебе дуже люблю 🤗 Я завжди поруч ❤️», - написала Седокова.

Зазначимо, форвард «Хімок» Яніс Тімма пішов з сім'ї, почавши стосунки з відомою співачкою Анною Седоковою в минулому році, після цього чутки про парі не вщухають.

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