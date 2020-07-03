Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала, як відпочиває влітку

На фото красуня стоїть у білій майці і коротких шортиках з великими кишенями, які випирають за їх межі. Катерина стояла в профіль і посміхалася, а волосся вирішила залишити розпущеним. Кухар доповнила образ маленькою сумочкою, а в другій руці тримала телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ох, крихітка".

Раніше ми повідомляли, що суддя популярного шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар похвалилася неймовірною зовнішністю під час поїздки в авто.

«... Логіка приведе вас від пункту А до пункту Б. Фантазія доставить куди завгодно....», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кухар позує в прозорому вбранні, сидячи в машині. Знаменитість в якийсь момент закидає голову, демонструючи бездоганну красу.

Повідомлялося, що 38-річна українська прима-балерина, суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар порадувала шанувальників сценічним образом.

Красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує у костюмі чорного лебедя. Її голову вінчає чорний обруч, прикрашений стразами і намистинами під перли, а ліф балетної пачки декорований чорними перами.

Нагадаємо, Кухар з «Танців з зірками» заворожила зовнішністю на сімейному відпочинку

А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" зігнулась у запаморочливою позі

Також Politeka повідомляла, що Кухар з «Танців з зірками» заворожила зовнішністю на відпочинку, яскраві кадри



