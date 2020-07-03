Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала, як відпочиває влітку
На фото красуня стоїть у білій майці і коротких шортиках з великими кишенями, які випирають за їх межі. Катерина стояла в профіль і посміхалася, а волосся вирішила залишити розпущеним. Кухар доповнила образ маленькою сумочкою, а в другій руці тримала телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ох, крихітка".
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Раніше ми повідомляли, що суддя популярного шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар похвалилася неймовірною зовнішністю під час поїздки в авто.
«... Логіка приведе вас від пункту А до пункту Б. Фантазія доставить куди завгодно....», — коротко говориться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кухар позує в прозорому вбранні, сидячи в машині. Знаменитість в якийсь момент закидає голову, демонструючи бездоганну красу.
Повідомлялося, що 38-річна українська прима-балерина, суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар порадувала шанувальників сценічним образом.
Красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімок, на якому позує у костюмі чорного лебедя. Її голову вінчає чорний обруч, прикрашений стразами і намистинами під перли, а ліф балетної пачки декорований чорними перами.
Нагадаємо, Кухар з «Танців з зірками» заворожила зовнішністю на сімейному відпочинку
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