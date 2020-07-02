Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала, як веселилася з Іриною Федишин на відпочинку

Кілька днів тому дівчина поїхала з колегою з групи на концерт в Одесу, по завершенню свого виступу дівчина залишилася на відпочинку в спеціальній курортній зоні. Причому провела час Віка плідно - познайомилася з не менш відомою співачкою і навіть пообіцяла новий дует.

Ірина і Віка прогулялися на пляжі, поплавали разом і навіть записали "сонячний привіт" для шанувальників:

«Відео твір на тему «як я проводжу літо». У головних ролях: Ірина Федишин @irynafedyshyn , Вікторія, море і гарний настрій.😍», - написала Віка під роликом.

Фанати тут же відповіли:

«Чарівні дами на відпочинок», «Боже, що за красуні», «Красуні🔥🔥 Вікторіє, заспівали б українською з Іріною?😉», «Дві красуні😍❤️», «Супер-Красуні!!!!!🔥🔥👍👍», «Русалки українського шоубізу!😂🔥👏🙌», «Які ви класні😍 🌈», «Коротше Роман поїхав на Мальдіви 😆», «Красуні», «Я перепрошую, але вам треба напитися разом ))», «Красуня!!!! В Росії вас дуже люблять🌷❤😘», «@irynafedyshyn з допомогою чого знімали такий видос?)👍🏼».

Також на новому фото струнка зірка підкорила видом поряд з не менш стрункою колегою в ідеальному чорно-білому міні. Віка приміряла стильне сукню з глибоким декольте і вирізом на грудях.

«Однозначно шикарний дует 👯‍♀️❤️@irynafedyshyn», - написала Вікторія.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Дуже, дуже красиві, стильні, гламурні, модні, обврожительные, веселі!🍒😘🍓💕💋❤️», «Гармонія 👍», «Дівчатка стойняжки😘», «Красуні 🔥🔥🔥🔥», «Заспівайте», «Прекрасні🌟🌟❤️💜», «Красуні😍», «Девчули-красуні», «Красуні, давайте спільну пісню🔥», «Хотілося б почути вашу спільну пісню українською мовою!!! Ось це був би фурор!!!😃🤩👏👏👏😉😍💪».

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