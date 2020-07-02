Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как веселилась с Ириной Федишин на отдыхе

Несколько дней назад девушка отправилась с коллегой из группы на концерт в Одессу, по завершению своего выступления девушка осталась на отдыхе в специальной курортной зоне. Причем провела время Вика плодотворно - познакомилась с не менее известной певицей и даже пообещала новый дуэт.

Ирина и Вика прогулялись на пляже, поплавали вместе и даже записали "солнечный привет" для поклонников:

«Видео сочинение на тему «как я провожу лето». В главных ролях: Ира Федишин @irynafedyshyn , Виктория, море и хорошее настроение.😍», - написала Вика под роликом.

Фанаты тут же ответили:

«Волшебные дами на отдыхе», «Боже, что за красотки», «Красуні🔥🔥 Вікторіє, заспівали б українською з Іриною?😉», «Дві красуні😍❤️», «Супер-Красотки, аппетитные дамы!!!!!🔥🔥👍👍», «Русалки українського шоубізу!😂🔥👏🙌», «Какие вы классные😍 🌈», «Короче Роман уехал на Мальдивы 😆», «Красотки», «Я извиняюсь, но вам надо напиться вместе ))», «Красавица!!!! В России вас очень любят🌷❤😘», «@irynafedyshyn с помощью чего снимали такой видос?)👍🏼».

Также на новом фото стройная звезда покорила видом рядом с не менее стройной коллегой в идеальном черно-белом мини. Вика примерила стильное платье с глубоким декольте и вырезом на груди.

«Однозначно шикарный дуэт 👯‍♀️❤️@irynafedyshyn», - написала Виктория.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Очень, очень красивые, стильные, гламурные, модные, обврожительные, весёлые!🍒😘🍓💕💋❤️», «Гармония 👍», «Девочки стойняжки😘», «Красотки 🔥🔥🔥🔥», «Спойте вместе», «Прекрасны🌟🌟❤️💜», «Красавицы😍», «Девчули-красавицы», «Красавицы, давайте общую песню🔥», «Хотелось бы услышать вашу совместную песню на украинском языке!!! Вот это был бы фурор!!!😃🤩👏👏👏😉😍💪».

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