Синоптик Наталка Діденко розкрила, яка погода чекає на українців найближчим часом

У п'ятницю, 3 липня, у другій половині дня в західних і північних областях України очікуються грози, гради, смерчі та сильні зливи, передає Politeka.net. Крім того, не виключені гради з локальними смерчами.

Негода пройдеться по деяких українським областям в лінії сходження, в якій якраз і виникають небезпечні метеоявища.

На решті території країни переважатиме суха погода, лише можливі дощі на Харківщині та Сумщині.

Синоптик попереджає про спеку на іншій території та радить людям перебувати в тіні, надягати кашкети й панамки, а також ставати під вентилятори, кондиціонери й так далі.

"У кого є проблеми з серцем або з артеріальним тиском і є можливість просто повалятися вдома на дивані - краще поваляйтеся", - порадила Діденко.

Так, синоптик обіцяє температуру від 29 до 34 градусів тепла, на півдні, та сході до 36 градусів з позначкою "+".

У західних областях - від +23 до +28 градусів.

Вітер в Україні південний і південно-східний, невеликий або помірний.

А в Києві 3 липня очікується спека без опадів з локальним грозовим дощем. Вдень температура повітря буде +32 градуси.

Невелике ослаблення спеки прогнозується у вихідні.

Тільки 8-9 липня повітря у Києві стане відчутно свіже.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі заявили, що температура в липні цього року буде на 1-2 градуси вище, ніж середні багаторічні значення минулих років.

Синоптики запевняють, що другий місяць літа - найтепліший місяць у році з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами, зливами та жаркими посушливими періодами.

Нагадаємо, стихія накрила, місто пішло під воду: кадри наслідків з'явилися в мережі.

Як повідомляла Politeka, названо найнебезпечніші дні в липні, як українцям врятуватись від удару.

Також Politeka писала, що погода влаштує повільне випробування гіпертонікам: прогноз на тиждень.