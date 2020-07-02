Знаменита українська співачка Анна Седокова показала яскраве фото в Instagram свого коханого в честь свята

Не так давно в мережі почали поширюватися чутки про розлучення співачки з її коханим Янісом Тиммою після того, як пара довгий час не ділилася спільними фото, не розповідала про один одного і продовжувала відмовчуватися, пише Politeka.net.

Проте пізніше з'ясувалося, що Яніс просто полетів на батьківщину і не міг повернутися назад. по закінченні часу зірка знову почала хвалитися спільними романтичними кадрами і розповідати про їхні стосунки. На цей раз вона привітала молодого спортсмена з днем народження і похвалилася яскравим літнім кадром з ним.

«З Днем Народження, Улюблений @janis.timma ❤️Я не знаю людину краще і більше ніколи не хочу знати . Я не знаю того, хто застосовував свою силу з такою порядністю і інтелектом . Я не знаю того, хто любив мене колись більше ... І ніколи не хочу знати . Я тебе дуже люблю 🤗 Я завжди поруч ❤️», - написала Седокова.

Зазначимо, форвард «Хімок» Яніс Тімма пішов з сім'ї, почавши стосунки з відомою співачкою Анною Седоковою в минулому році, після цього чутки про парі не вщухають.

Ось що відповіли фанати:

«Бажаю успіхів у спорті, любові і виконання всіх бажань. У мене теж сьогодні день народження.👏», «Прекрасна щаслива пара❤️з днем народження! Любові вам! 🔥», «Любові вам ❤️😍», «З іменинником 😀 і у мого чоловіка сьогодні день народження 🥳», «Прийміть вітання, бажаю великого успіху в справах, благополуччя та щастя! Бажаю Вам зберегти і примножити все що зараз маєте!», «Ганнуся успіхів, міцного здоров'я, благополуччя вам і тільки найкращого! Ви дуже гарна пара ❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥, «Анюта, ти розквітла поруч з ним)».

Також у розділі Сторі в соціальній мережі Instagram на сторінці Сєдокової повилось кілька роликів, на яких зірка пройшлася в стильному костюмі, але робила вона це без блузки. Залишившись в незвичайному чорному ліфчику, Ганна з легкістю підкреслила свої переваги і показала їх навіть на вулиці.

При цьому у відео звезад розповіла, що нова колекція давалася їй не легко, і вона багато разів змінювала стиль та дизайн. Раніше під схожими фото шанувальники відзначали, що у Ганни немає "ніякого сорому", адже вона з легкістю показує себе в одній білизні.

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