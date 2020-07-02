Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова показала, як веселиться біля басейну в бікіні

Даша вирішила поділитися на сторінці в Instagram жарким кадром з відпочинку біля басейну на закритій території в СПА-комплексі.

Так, в цей раз молода спортсменка поділилася яскравим фото, очевидно зробленим нещодавно на відпочинок в СПА-комплексі. Струнка зірка позувала в яскраво-помаранчевому бікіні, тут же підкоривши виглядом і підтягнутими формами.

Даша позувала в жовтому купальнику, млосно вигнувшись на бортику басейну. Позуючи у самрм краю, дівчина виглядала досить привабливо, що відразу ж відзначили її фанати.

«Сонячний день, хороша компанія і яскравий купальник запорука прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блін, вчора так класно було. Під час відпочинку на мене задивилася маленька дівчинка і давай кликати маму, мовляв, подивися, яка гарна «ляля» в яскравому купальнику 😍 Отримувати компліменти від дітей так приємно, я не можу... адже вони завжди чесні і щирі 😉

Дорогі, куди б ви не вирушили в даній ситуації - в Туреччину, Єгипет, Одесу, на річку, басейн або позасмагати на дачі. Купальник прикрасить будь-який відпочинок і готуйтеся ловити промінчики захоплення 😍 і якщо ви в пошуку того самого ідеального 👙, то рекомендація від Дашухи під'їхала, як ніколи до речі 😀»,- написала Даша.

Також Даша вирішила розповісти про межі публічного людини. При цьому дівчина зазначила, чому не вважає себе зіркою і за що вдячна проекту «Холостяк».

«Я довго думала, як почати цей пост. Відразу ж хочу сказати, що не вважаю себе зіркою, просто проект додав мені популярності. «Даша, ти сама знала, куди йшла, тому ми будемо тебе обговорювати і засуджувати, ось такі ми молодці». Розумієте, хлопці і дівчата, от серйозно, навіть, якщо людина прийняла участь в якомусь телевізійному проекті - це зовсім не означає, що кожен може написати якісь гидоти, а іноді і - повний абсурд. Я ж не йду по вулиці і не кажу, зустрічаючи людей, що мені щось не подобається в їх зовнішності, внутрішньому світі, то, як вони розмовляють і що конкретно вони говорять. Це просто не моє діло», - написала дівчина.

Також вона зазначила, що у неї губи такі, як вона хоче. І якщо вранці їй захочеться привітатися з кимось без укладання, то не обов'язково їй писати щось з цього приводу.

««Даша, ви Максом створені один для одного. Нам зі сторони видніше», «Даша, прости його», «Даша, помиріться з Максом, це не зрада». Ну камон, ви серйозно? І раз на те пішло, зі свого боку я була максимально щира в почуттях і намірах. Але відносини залежать від двох людей ☝🏽», - написала зірка.

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