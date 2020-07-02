Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників пікантним знімком під водою в басейні, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя, розповідає про схуднення, публікує фото з концерту і проводить онлайн-марафони. Цього разу Настя показала річний кадр з відпочинку, який був зроблений під час плавання в басейні, пише Рoliteka.net.

Після схуднення струнка Настя з задоволенням демонструє своє тіло, Настя є любителькою показати свої нові фото, на яких вона з радістю показує змінилася фігуру. У басейні Настя не тільки захопила чином, але і блиснула «гаком».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанати тут же відповіли:

«Русалонька!», «Краса 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неї труси злетіли», «Справжня русалка🔥🌟🔥», «Дуже красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарна❤️🔥», «Настя, круте фото 🔥👍🏻», «З заздрістю дивлюся на плаваючих людей😍 цікаво, реально навчитися плавати в 30 з гаком років?🙈😭», «Привіт😍😍😍», «І я хочу ❤️», «Літо🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

До цього зірка приміряла асиметричний неоново-зелений топ з одним рукавом і з блискавкою по діагоналі, спеціально до того Настя підібрала джинсові міні-шорти. Співачка також зробила незвичайний манікюр: нігті на одній руці нафарбовані білим лаком, а на іншого – чорним. Макіяж співачки виконаний в теплих відтінках.

«Бажаю всім яскравою п'ятниці 💚⠀Яке фото більше подобається? 📷 1 або 2?», - написала Настя, тут же отримавши відгук користувачів.

Ось що відповіли фанати:

«2😍❤», «Обидві😍❤️», «Loveee💚💚💚💚», «Ну яка крута дама!», «І 1 і 2, ось так ягідка😍», «Обидві👍😂💥💥💣», «Обидва😍 Яка красуня💖🔥», «2 звичайно)», «яскравіше ніж ти, вона вже точго не буде😻🔥».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу