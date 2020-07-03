Відома модель Сьюзі Кортес показала максимально відвертий образ, сполохавши фанатів

На фото Сьюзі позує в джинсових штанях і чорному топі. Кортес спустила штани, демонструючи білі стрінги, які майже нічого не прикрили. Красуня для фото повернулася п'ятою точкою до камери, щоб показати "горішок" у всій красі, що у неї вийшло на 100%. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Чудова п'ята точка", "Це пам'ятник", "Гарний приклад", "Я хочу це", "Вау", "Прекрасно".

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На фото Сьюзі показує себе в прозорій білизні білого кольору, яке практично нічого не прикриває. Кортес лягла на спину, а показала себе за п'яту точку, щоб нічого зайвого неї засвітити. Дівчина спокусливо взялаась пальчиком за губу, щоб фото вийшло максимально гарячим.

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес, практично кожен день хвалиться своєю головною гордістю - п'ятою точкою.

Модель постала у красивих яскравих міні-шортах і короткому топі на тонких бретельках.

Шортики чудово підкреслили сідниці зірки, за що вона і отримала свій титул: "Ого, яка пружна частина тіла".

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