Відома співачка Аліна Гросу показала, де проводить час

Красуня опублікувала ніжні фото у своєму Instagram, засвітивши будівлю Московського державного університету імені Ломоносова, повідомляє Politeka.net. Варто зазначити, що чоловік артистки, Олександр Комков, родом з Росії.

На новому фото співачка постала в жовтій сукні з принтом з ланцюгів. Чорний пояс підкреслив струнку талію Аліни. Великі кільця у вухах, сумочка та інші прикраси послужили відмінним доповненням до образу.

Зірка прибрала волосся назад, при цьому закривши півобличчя довгою чолкою. Легкий макіяж зі стрілками на очах і коричневою помадою на губах - відмінно виділили всі достоїнства Гросу.

"🌻🐣🐝🧀🐯🙌🛵💛🍳 Колір одягу і настрою сьогодні такий🧇🍯🥇🚕🌅🔑🌙🌟☀️ А ви у чому?))) покажіть смайлами🤪", - написала Гросу.

За годину пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Вам дуже личить цей колір 🔥👍👍👍", "Красиве платтячко!! ))", "Значить гарний настрій 🤔", "Гібрид епох! Платюшко як у 50х на фотках наших бабусь, тільки це яскравіше, а пояс з 80х) Мода циклічна!)", "Шикарна🔥🔥🔥💕", "Як завжди прекрасна 😍", "Красуня))🔥", "Тільки не це.Лін,ти яскравіше зірок на небі.Не давай собі тьмяніти!!!!❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Красива ти", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аліна Гросу з'явилася в стильному рожевому платті та з іграшками в руках. Зірка виглядала як маленька дівчинка, можна сказати, лялечка й отримала масу приємних повідомлень за таке яскраве фото.

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