Известная певица Светлана Лобода восхитила жарким видом в черном костюме без белья

В этот раз знаменитость восхитила образом в лаконичных черных брюках, такого же цвета пиджаке, а также топе, под которым не было белья.

Свои глаза Светлана привычно скрыла за солнцезащитными очками, а белокурые локоны завязала в невысокий пучок. Фанаты были восхищены столь жарким образом Лободы.

«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их требуется красота души 😉», - написала певица.

Фанаты не были равнодушны:

«Я сегодня была на спорте 🚴‍♂️🏋️‍♀️», «Как Вы поживаете, Светлана Сергеевна?🙃», «А у вас она очень чистая 💔♥️ это чувствуется 😇», «Душевная красотка, покорит любого😉💘🌼», «Сос*и видно 😂», «Ло-мыслитель 🔥», «Ух какая женщина♥️🌟♥️🌟🌷», «Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать💥», «Красоотка🔥😘», «Eeeeeee yes✅👍🔥».

До этого Светлана поделилась ярким кадром, на котором позировала в блестяжем образе и ярком макияжем на лице. Певица с аккуратной укладкой и стильным платьем из множества блесток выглядела весьма изящно, что сразу же отметили поклонники артистки в социальной сети Инстаграм под новым постом.

Распахнув кожаную куртку, певица сверкнула нарядом с блестками, но главной изюминкой ее образа стала прическа. Как отметила Светлана, она после начала карьеры уже редко стала крутить светлые локоны, но иногда все же делает это. В этот раз она решила также восхитить излюбленным образом, некоторым фанатам даже показалось, что Светлана позировала без лифчика под красивым платьем.

«Вначале карьеры я носила кудри. Иногда не ленюсь- кручусь 😂 мне идут?», - написала певица под новым постом.

Вот что ответили фанаты:

«Кудряшка Малышка Lo отжигает❤️», «Очень! 👍», «Как Ваш муд?🙃», «Очень❤️Иная с кудрями🔥», «Вам идёт всё🤤❤️», «кудрявый Светик - любооовь❤️», «Очень идут🔥🔥🔥❤️❤️ вам все к лицу», «100% идут)», «Да 😍💞», «Очень!😍», «Ааааа💥💥💥💥💥💥», «Красотка», «Шикарная 😍😍», «Бесподобно!!! Очень идут!», «Все идёт)», «Очень идут!».

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