Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова показала ідеальні вигини під час спекотної фотосесії

Даша вирішила розповісти про межі публічної людини. При цьому дівчина зазначила, чому не вважає себе зіркою і за що вдячна проекту «Холостяк».

«Я довго думала, як почати цей пост. Відразу ж хочу сказати, що не вважаю себе зіркою, просто проект додав мені популярності. «Даша, ти сама знала, куди йшла, тому ми будемо тебе обговорювати і засуджувати, ось такі ми молодці». Розумієте, хлопці і дівчата, от серйозно, навіть, якщо людина прийняла участь в якомусь телевізійному проекті - це зовсім не означає, що кожен може написати якісь гидоти, а іноді і - повний абсурд. Я ж не йду по вулиці і не кажу, зустрічаючи людей, що мені щось не подобається в їх зовнішності, внутрішньому світі, то, як вони розмовляють і що конкретно вони говорять. Це просто не моє діло», - написала дівчина.

Також вона зазначила, що у неї губи такі, як вона хоче. І якщо вранці їй захочеться привітатися з кимось без укладання, то не обов'язково їй писати щось з цього приводу.

««Даша, ви з Максом створені один для одного. Нам зі сторони видніше», «Даша, прости його», «Даша, помиріться з Максом, це не зрада». Ну камон, ви серйозно? І раз на те пішло, зі свого боку я була максимально щира в почуттях і намірах. Але відносини залежать від двох людей ☝🏽

Друзі, поважайте чужі кордону, не лише мої, але й друзів, знайомих, колег по роботі і т. д. Живіть цікавим життям, щоб у вас накопичувалася позитивна енергія, а для заздрості і жовчі не було місце», - написала зірка, отримавши масу відповідей.

Красуня Даша зі стрункою фігурою запам'яталася всім саме незвичайною манерою хвалитися шпагатами і миловидним личком, з пухкими губами, які вона зробила і не приховує цього. Не так давно дівчина в цей раз показала себе в розділі Сторі відразу в двох улюблених образах.

Даша в простому тренувальному костюмі показала кадр зі зйомок і блиснула шпагатом - дівчина готується до марафону з прихильницями. А також вона показала, як виглядає її обличчя без численного макіяжу і укладок волосся.

Зазначимо, в одному з своіз інтерв'ю Даша розповіла про своїх збільшених губах. За її словами, незважаючи на всі коментарі, іноді навіть дуже агресивні, їй подобаються свої губи.

"Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи більшими", - розповіла Даша.

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