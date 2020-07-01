Нещодавно знаменита телеведуча Дана Борисова заговорила про серйозну проблему наркотичної залежності у людей

Так, знаменитість зазначила в ефірі передачі на особистому Youtube-каналі політика Віталія Мілонова, що перед кожними зйомками учасників слід перевіряти на наркотики і вона б робила це особисто.

Також зірка навіщо-то зазначила, що співак Элджей і його подруга Настя Ивлеева навряд чи пройде тест на наркотики. Не забула телеведуча згадати про ще одному ексцентричному співака Моргенштейне.

«Всі ставляться до цього лайтово, як до частини способу життя», - розповіла Борисова. Схоже, зірка вирішила зробити певні висновки, грунтуючись на власному досвіді, адже раніше сама страждала від наркотичної залежності, але з часом змогла вилікуватися.

«У мене досвідчене око», - наголосила Дана.

Також Анастасія розповіла, як живе з чоловіком і потрапила за це під критику в мережі. Нещодавно дівчина показала шанувальникам дорогий автопарк, після чого похвалилася неординарним нарядом.

Під час зйомки для шанувальників в Instagram вона відповіла хейтерам: «Дівчата, скільки завгодно можете заздрити і що завгодно говорити. А я щаслива. У мене класний чоловік, я одягаюся, як хочу, їм, що хочу, живу, як хочу. Зараз ми заїхали за квітами мені», — висловилася Настя і тут же нарвалася на критику.

При цьому користувачі мережі відреагували досить гнівно, заявивши, що вона просто хвалиться своїми подарунками і стала не такою, якою була до придбання слави.

«Багато пишуть, що я зазналась: сумки, бренди і так далі. Мені зараз 29 років, я дорослішаю, час іде. Мої інтереси також змінюються. І будь-яка дівчина мене зрозуміє. Коли ти купуєш нову сукню, то тобі хочеться похизуватися перед подругами. А мої подруги де? Правильно — у Мережі. Головне, щоб була мотивація розвиватися, заробляти і купувати всі ці костюми та сукні. І щоб душа була такою ж чистою», — після прокоментувала скандал Настя.

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