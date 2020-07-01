Українська співачка Тіна Кароль показала найспекотніші кадри, зроблені на концерті в Одесі 

Не так давно зірка дала довгоочікуваний концерт, вразив не тільки стрункою фігурою, але ще й досить сміливими нарядами. Тіна вирішила показати стильний танець під час виконання однієї зі своїх пісень, причому зробила вона це в тісному боді, декорованим мереживами, пише Politeka.net.

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram співачка поділилася жаркими фото. Щоб виконати пікантний танець, Тіна приміряла супер міні, коротку спідницю, ледь прикривала її тіло. А також для наступного виконання вона приміряла лише вільну білу сорочку. Тим не менш, мереживний боді заповнився фанатам найбільше.

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Зазначимо,  27-го червня зірка дала довгоочікуваний концерт в Одесі, чим підірвала соціальні мережі. Яскравий виступ, маса номерів і стильних костюмів захопила шанувальників.

Також на сторінці "Фантіни" в Instagram з'явилася серія кадрів з виступу зірки, а також яскраві фото в її модному образі. Тіна позувала в ноюдовом сукні з мереживами чорного кольору, а також доповнила свій образ природним макіяжем з такими ж нюдовыми губами. 

 «Що стало гаряче💥💣 #ТинаКароль #TinaKarol», - собощается під стильним кадром.

Шанувальники тут же відповіли:

«Я, дивлюся в очі, я дивлюся тільки в очі. 😂😂❤️😍😍🔥🔥🔥», «Красиві очі, чи не так? 😂😂», «Несіть вогнегасник 🔥🤤», «Улюблений ракурс кучерявого🙄🥵», «у мене поплавився екран, спасибі, Тіна😍🔥», «Мама-кішка, улюблена поза 😻🙈🔥», «Найкращаааа 😍 🔥 Сумую за цією атмосферою 😍», «чому ГАРЯЧО????!!!! ВОна нічній сооочці, все і всьо дихає, якраз акурат!», «Це просто щось не реальне 🔥🔥🔥», «наша Тіна завжди богиня красуня❤️».

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