Знаменитості люблять привертати до себе увагу, а одяг завжди допомагає їм у цьому
Зірки вибирають яскраві кольори й виглядають у них чудово, передає Politeka.net. Цього разу подивімось, наскільки знаменитим красуням йде жовтий одяг.
Яскрава і дуже гаряча екс-"віагринка" Анна Седокова облягла соковиті форми тісним топом сонячного кольору. Пишний бюст ледь не вистрибує з такого відвертого вбрання. Крім того, не можна не звернути уваги на плоский животик.
Співачка Ані Лорак вирішила привернути увагу ніжним образом "соковитого кольору. Красуня постала у вбранні, яке розвіював вітер, та так, що і не зрозумієш, як він зшитий. Аксесуари доповнили незвичний лук артистки.
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Співачка Віра Брежнєва завжди виглядає шикарно. Цього разу красуня з'явилася в чорному ліфчику з жовтими вставками. Зверху зірка одягла коротку куртку, фотограф також зобразив частину штанів під колір куртки. Фото вийшло жарким і стильним.
Тіна Кароль підкорила видами у довгому жовтому платті. Від цієї красуні неможливо відірватися. Наряд виділив пишні груди й стегна, а також тонку талію.
Артистка і колишня фігуристка Анна Семенович теж вирішила привернути увагу спокусливими формами в жовтому. У такому вигляді красуня зібралася їсти соління.
Нагадаємо, Тіна Кароль вперше за довгий час дала пишний концерт в Одесі. Зірка позувала в різних образах і позах, але одне фото запам'ятається назавжди, адже артистка продемонструвала красиві ноги. На обличчі Тіни можна помітити стильний макіяж і прикраси, що доповнюють образ.
Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".
Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".
Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".