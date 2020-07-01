Відома українська співачка Анна Сєдокова показала незвичайний літній образ

На фото Сєдокова показує себе в червоній сукні в підлогу, яка була з відкритими плечима. Завдяки цьому можна помітити, що Анна не одягала в цей раз білизну. Образ красуня доповнила білими кросівками, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Дівчина стояла на тлі берези і задумливо дивилася вгору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати майже за годину поставили 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"То почуття, коли вистачає тільки на шкарпетки ", "Все-таки плаття, є плаття, в ньому завжди гарніше", "Анна, виглядаєте чудово", "Богиня", "У сукні відмінний відтінок, такий по-літньому соковитий", "краща!!! Удачі у творчості і в житті!".

Повідомлялося, що 37-річна співачка Анна Сєдокова, яка вже встигла стати багатодітною матір'ю, з задоволенням показує шанувальникам свої «мамскі» будні.

Так, нещодавно Ганна поділилася черговий фотографією, на якій позує зі своєю наймолодшою дитиною – трирічним сином Гектором.

Раніше ми писали, що Анна Седокова офіційно приміряла на себе маску підступної розлучниці, засмутивши весілля відомому спортсмену, за що екс-пасія її коханого наділила Ганну невтішним епітетом.

В інтернеті з'явилося багато домислів і пліток про те, 24-річний Андрій Миронов розлучився з колишньою коханою прямо перед весіллям.

Нагадаємо, Анна Седокова зізналася, що використовує фотошоп

А ще Politekaa писала, що Седокова обтянулась червоним латексом і вразила всіх

Також Politeka повідомляла, що Седокова розревілася, але на допомогу прийшов захисник



