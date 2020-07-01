Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как решилась на пикантную смену имиджа

Знаменитая певица Наталья Могилевская показала неожиданные перемены, а также рассказала, почему стала блондинкой. Как известно, не так давно певца сняла видео на новую песню для всех женщин «Белый самолет». Режисером стал креативный продюсер видео — Герман Ненов (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Новый ролик стал частью альбома под названием «Любов – то велика сила». После премьеры певица решила раскрыть секрет перемен, а также удивить сменой имиджа. При этом она отметила, что все произошло не просто так.

«Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен? Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьёзные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня “Белый самолет” и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит», - написала Наталья под постом.

Фанаты тут же отреагировали:

«Я вот хочу также сделать как у вас😍», «Красотка!!!!! Дай бог тебе счастья!!!!!!❤❤❤❤❤», «Класс! 🤩 У меня восторг! Очень круто смотрится 👍🏻А по поводу перемен, да , было такое , когда коротко подстригалась во время переломного периода своей жизни ! 😁», «Вам очень идёт 🙏♥️ кстати по наблюдениям сейчас многих «качает», главное в такое время погрузиться внутрь себя. И найти ещё скрытые внутренние ресурсы 💖 удачи и всех благ 🍀», «Девчушка лет 20😍😍😍😍😍😍», «Гарно», «Молода👑».

До этого в специальном интервью в шоу Потапа и Позитива 2POPODCAST Наталья Могилевская рассказала, почему прекратила продюсерскую деятельность, а также, чем сложен контракт в мире шоу-бизнеса.

При этом Могилевская призналась, что не могла в должной степени руководить артистами и заставлять их что-либо делать. По словам Натальи, она уже приняла решение для себя, что больше никогда и ни для кого не станет продюсером.

«У меня есть педагогический талант. Я знаю, как научить, лаконично, просто, доходчиво... мы с Кузьмой это делали ещё в 2000х.

Но когда пришлось столкнуться с контактами, вложениями денег в других людей, с предательством, необязательностью или необходимость сообщить девушке что она не может выходить замуж и рожать детей пока не закончится контракт. Это не мое. Для женщины это слишком жестокий бизнес», – рассказала в Интервью Могилевская.

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