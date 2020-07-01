Відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала себе в незвичному образі

На фото Сьюзі позує в червоній мереживній білизні, яка частково була з мотузочок. Сьюзі стояла біля столика з червоними трояндами, спокусливо вигнувшись перед фотографом. Фотографія, завдяки спокусливій білизні красуні і вдалому освітленню, вийшла дуже гарячою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Червоний", - підписала Сьюзі.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Красива", "Любов", "Успішна", "Як завжди жарко", "Краса", "Красиві поцілунки", "Червоний гарячий і красивий", "Як ти прекрасна, Сьюзі", "Афродіта", "Дика роза".

Раніше ми повідомляли, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес показала пікантний образ.

На кадрі знаменита модель з'явилася в мереживній білизні, яке дало можливість розглянути її непристойні місця в деталях.

Повідомлялося, що 29-річна бразильська фотомодель Сьюзі Кортес здивувала приголомшливим кадром.

Так, модель зняли знизу вгору, щоб апетитний "персик" помістився в кадр. Для більшого ефекту красуня розв'язала лямки білого купальника, вивільнивши засмаглу красу.

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