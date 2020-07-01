Співробітники банку губляться і не знають, на підставі яких документів блокуються рахунки

Про це йдеться в негативному відкликання, який з'явився на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, ПриватБанк заблокував йому рахунок відразу після надходження суми.

"тобто не в 23:59:59, а тупо близько 19 годин. Перевірений контрагент.

Посилалися на 351 і 417 постанову НБУ. Коли кажеш що одне з них відноситься до банків, а друге не дійсно — кажуть постанова №65. Так чи інакше говорять мовляв треба якісь їм документи. З якої причини — сказати не можуть. Мені здається, якщо я перечитаю повністю 65 мені скажуть іншу постанову. І так поки комусь з нас не набридне", - скаржиться клієнт.

Він також зазначив, що співробітники Приватбанку не можуть виразно пояснити, на яких підставах йому заблокували рахунок.

"Причину блокування назвати не можуть бо постійно плутаються. То 351, то 417, 65, то у них на сайті написано що вони перевіряють документи раз в 3-4 місяці. Тобто начебто і вже не НБУ постановив. У підсумку реально не можуть сказати що я порушив і чому така санкція.

Завтра 3 квартал починається. Я не можу платити ні собі на карту, ні людям, ні податки. Склали якесь «онлайн» заяву. До п'ятниці повинні дати відповідь про причини блокування. Поки що просто вкрали гроші (тобто банк працює з моєї операційкою замість мене)", - підкреслив незадоволений клієнт у своєму відгуку.

Але клієнт все одно заступився за операторів гарячої лінії, які працюють за методичками начальства.

«Хлопці просто слідують скриптам. Просто ходять і уточнюють, коли клієнт не ведеться «вам треба зробити, ви повинні», - резюмував він.

"Добрий день! Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати Вас одразу повідомлять. З повагою, ПриватБанк.", - відреагував на скаргу представник банку.

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