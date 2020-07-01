Гроші на рахунках українців почали раптово блокувати після вступу в силу закону про фінмоніторинг

Банки серйозно посилили контроль за гаманцями українців. Тепер на клієнтів складаються цілі досьє, при знятті депозитів просять розписки, а у юридичних осіб перевіряють наявність офісу, пишуть «Вести».

Незважаючи на всі обіцянки, що строгі правила торкнутися тільки тих, хто оперує великими сумами понад 400 тис. грн, на ділі все виявилося інакше.

наприклад, харків'янці заблокували гроші і зажадали звіту після того, як вона отримала на картку 15 тис. грн. зарплати. Жінка повинна надати документи про те, звідки і з якого приводу отримала гроші.

І подібних випадків зараз чимало. Експерти відзначають, що багато чого тут залежить від людського фактору, адже рішення в банках приймають конкретні люди на підставі свого досвіду.

Згідно з законом, особлива увага має бути до транзакцій, що здійснюються фізичними особами. Аналітик пояснює, що банки повинні визначати, чи немає зв'язку між транзакціями і прихованим підприємництвом, пов'язаних з використанням рахунків фізосіб не за призначенням.

Також банки почали додатково проводити інвентаризацію клієнтів. Всі періодично стикаються з процедурою, коли в банку просять заповнити анкету і вказати зокрема рівень доходу. Якщо перераховуються суми будуть набагато більше зазначених, рахунок можуть заблокувати.

Проте, деякі банки пішли ще далі і вирішили масово перевіряти всі переклади на джерело походження коштів. Також у соцмережах з'явилися повідомлення від власників юросіб, що при відкритті рахунку банк направляє до клієнта в офіс свого співробітника, щоб переконатися, що така компанія дійсно існує.

Нагадаємо, новий Закон України про фінансовий моніторинг набув чинності 28 квітня. Згідно з документом, максимальний розмір анонімних готівкових переказів був зменшений з 15 000 грн до 5000 грн.

Тепер при перекладі більше 5 тисяч через термінал потрібно вказувати прізвище, ім'я та по батькові одержувача.

Якщо ж сума перевищує 30 тисяч гривень, то знадобиться ще номер рахунку.

Під фінмоніторинг не потрапляють:

оплата комуналки, податків і штрафів;

перекази по Україні до 5000 гривень;

зняття коштів зі свого рахунку;

оплата кредитів до 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, грошові перекази і блокують рахунки, з'явилося термінове повідомлення НБУ: що робити українцям.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк приголомшив новими правилами: відмова в обслуговуванні, блокування рахунків і не тільки.

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